Como a menopausa impacta no olfato, sono e bem-estar?

A menopausa é um período em que as mulheres na maturidade passam por transformações físicas, emocionais e sociais. No Brasil, atualmente, cerca de 29 milhões de brasileiras vivenciam o climatério. No mundo, até 2030, serão mais de 1,2 bilhão de mulheres nessa fase — uma transição que pode se estender por até duas décadas e envolve sintomas que afetam diretamente a qualidade de vida, como ondas de calor, alterações de humor, mudanças na pele, nos cabelos e no olfato.

O envelhecimento é uma experiência plural, atravessada por diferentes contextos, vivências e interseccionalidades. E para o Centro de Pesquisa da Mulher do Grupo Boticário, polo lançado em março de 2025 dedicado ao financiamento e incentivo de estudos e pesquisas sobre o bem-estar e o cuidado feminino, a menopausa não é um fim, mas sim uma oportunidade de explorar novas dimensões do ser feminino e o bem-estar.

Ampliando o diálogo sobre o envelhecer a partir de um olhar científico, sensível e inclusivo, o grupo lança a primeira pesquisa sobre como as alterações hormonais típicas do climatério e da menopausa impactam a percepção olfativa. O estudo “Desvendando a menopausa e a ciência do olfato” conecta a saúde da mulher às fragrâncias, abrindo caminho para o desenvolvimento de soluções olfativas personalizadas.



O projeto, em parceria com o Centro de Pesquisa do Olfato, é um mergulho profundo nas nuances da perda olfativa, um fenômeno multifacetado influenciado por fatores como a diminuição do fluxo sanguíneo nasal, alterações nos receptores olfativos e mudanças no sistema nervoso central, exacerbadas pelas mudanças hormonais.



Resultados

Os resultados iniciais indicam que mulheres em menopausa tendem a perceber menor intensidade e durabilidade das fragrâncias. O estudo clínico rigoroso dividiu 102 participantes em três grupos etários e revelou que mulheres na faixa dos 50 a 69 anos, em menopausa ou climatério, apresentaram uma percepção significativamente menor da intensidade, durabilidade e fixação das fragrâncias, em comparação com as mais jovens.



Estudos complementares reforçam que a desregulação de neurotransmissores como serotonina, GABA (neurotransmissor inibitório que ajuda a regular a atividade cerebral, promovendo relaxamento e calma) e dopamina — comum nesse período — altera a capacidade do cérebro de regular o humor e a ansiedade, comprometendo também a arquitetura do sono.

Essa fragmentação do sono e distúrbios como insônia se tornam recorrentes, intensificando sintomas de fadiga, irritabilidade e até afastamento social. O olfato, que pode ser igualmente afetado por essas mudanças, passa a desempenhar um papel ainda mais importante na percepção do ambiente e no bem-estar geral.

A relação entre menopausa, sono e bem-estar é complexa e multifacetada. A perda da qualidade do sono — relatada por 46% das mulheres no climatério, segundo dados da pesquisa — está intimamente ligada às alterações hormonais e neuroquímicas. A redução das fases de sono profundo, cruciais para a restauração física e mental, compromete a capacidade do corpo de se recuperar, exacerbando a fadiga (citada por 45% das respondentes) e a perda de energia.



O Centro de Pesquisa da Mulher atuará no aprofundamento desses estudos, com foco em desenvolver soluções relacionadas ao bem-estar da mulher na menopausa. Para a vice-presidente de marketing do Grupo Boticário, Renata Gomide, a compreensão aprofundada dos mecanismos hormonais e neuronais envolvidos é fundamental para a criação de produtos e experiências assertivas, personalizadas e conectadas à qualidade de vida.



"Falar sobre diversidade etária é falar sobre o futuro do consumo e do trabalho. Nosso compromisso é ampliar o olhar sobre o envelhecer e traduzir essa potência em inovação, comunicação e experiências que valorizem todas as fases da vida," afirma a executiva.

