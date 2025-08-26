Assine
Calculadora sexual aponta posições que mais queimam calorias durante o sexo

Segundo a calculadora, a posição campeã da perda de calorias é a "butter churner"

Bianca Lucca
Bianca Lucca
Repórter
26/08/2025 13:30

Queimar calorias nunca foi tão prazeroso: calculadora mostra gasto energético em diferentes posições sexuais
Esquentar as coisas entre os lençóis não é só bom para a vida amorosa — também pode se transformar em um treino suado que queima calorias e deixa você mais leve na balança. É nesse espírito que a telemedicina NowPatient lançou o “sexercise calculator”, uma "calculadora sexual" que revela exatamente quantas calorias você pode esperar queimar em cada posição. Mas cuidado: não entre na cama despreparado.

“Certifique-se de estar alimentado e hidratado, porque para obter um treino significativo com sexo, é preciso mirar nos 30 minutos completos”, aconselha Emma Hewitt, educadora sexual certificada, em entrevista ao portal The Healthy. “É claro que quanto mais ativo for o sexo, maior será o gasto de energia”

Segundo a calculadora, a posição campeã da perda de calorias é a “butter churner” — na qual o penetrador fica agachado e a outra pessoa deita de pernas para cima, com quadril elevado e apoiado no parceiro, e a cervical sobre a cama. A modalidade oferece ao penetrante um treino sério para a parte inferior do corpo, queimando 211 calorias em 30 minutos. A parceira não fica atrás: trabalha abdômen, ombros e costas, realizando um alongamento completo do corpo.

Posição sexual Butter churner
“Essa posição é ótima para penetração profunda, assim como estimulação do ponto G ou P”, explica Julieta Chiaramonte, especialista em sexo, à revista "Men’s Health". Mas atenção: “Se você tem dificuldade de flexibilidade ou força corporal, ou não gosta de se sentir comprimido em posições estranhas, o Butter Churner não é indicado”, alerta. 

Se isso parecer demais, sexo em pé pode ser uma alternativa. Segunda colocada no ranking de calorias, queima 198 para quem penetra e 145 para quem recebe em 30 minutos. A posição exige força no core, equilíbrio e potência nos braços. No entanto, o prazer feminino pode ser menor: estudo anterior apontou apenas 17% de orgasmos femininos nessa posição.

O clássico "doggy style", ou de quatro, fecha o top 3, com 182 calorias para quem penetra e 103 para quem recebe em meia hora. A pessoa apoiada nos joelhos e mãos trabalha glúteos e quadríceps, enquanto o parceiro aumenta o cardio. Para elas, a vantagem: 79% das mulheres relatam orgasmo nessa posição.

O quarto lugar vai para a o carrinho de mão ajoelhado — acrobática, um parceiro fica de quatro enquanto o outro o levanta pelos quadris, trabalhando braços, core e equilíbrio. Quem penetra queima 167 calorias e quem recebe, 149 em 30 minutos. 

Em quinto, a posição lótus: abraço sensual frente a frente, um parceiro sentado de pernas cruzadas, o outro montado. Ambos recebem um treino leve e eficiente de core, quadris e coxas, queimando cerca de 148 calorias.

Outras posições que queimam mais de 100 calorias por meia hora incluem variações de papai e mamãe de pernas para cima e a confortável de ladinho, segundo a NowPatient. Depois disso, a queima diminui: meia nove elimina 78 calorias, agachamento 50 e sentada reversa 48. No fim da lista, a sentada clássica, ou cowgirl, queima apenas 39 calorias.

Um detalhe que o “sexercise calculator” não considera, mas que aumenta a queima são as preliminares. Pesquisas indicam que quanto mais tempo gasto em sexo oral, carícias, beijos e outros estímulos, mais calorias se queimam. Uma mulher de 73 kg, por exemplo, pode gastar cerca de 145 calorias apenas com uma massagem de 30 minutos. 

