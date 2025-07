Por que o frio pode diminuir a vontade de fazer sexo? Sexólogo explica

Quando a temperatura cai, não é só o corpo que sente, a libido também pode dar sinais de desaceleração. A falta de disposição, o cansaço e o aconchego do sofá parecem mais convidativos do que a intimidade, e tudo isso tem uma explicação.

Segundo o sexólogo Vitor Mello, o frio pode influenciar diretamente no desejo sexual. “Para manter a temperatura ideal, o organismo reduz a circulação sanguínea em algumas regiões do corpo, o que inclui as zonas erógenas. Essa vasoconstrição natural impacta a excitação física e, somado às mudanças de humor típicas da estação, acaba interferindo no apetite sexual”, explica.

Ainda segundo o especialista, os dias mais curtos e a rotina mais introspectiva do inverno contribuem para uma menor movimentação e estímulo mental. A energia vai para outras prioridades, e o desejo muitas vezes fica em segundo plano.

Mas a boa notícia, segundo o sexólogo, é que o frio também pode ser uma oportunidade para criar vínculos mais profundos e sensoriais. “O toque ganha nova importância, o ambiente conta mais, e o tempo juntos pode ser usado para cultivar intimidade, mesmo que ela vá além do sexo em si. A sexualidade não está apenas no ato, mas também na construção de um espaço seguro e prazeroso para estar junto em qualquer estação”, comenta Vitor.



Para quem quer transformar o frio em um aliado da intimidade, o sexólogo separou cinco dicas simples para esquentar a relação:



1. Valorize o toque como forma de conexão: massagens, abraços demorados e carícias são caminhos eficazes para resgatar a intimidade e estimular a liberação de ocitocina, hormônio associado ao prazer e ao vínculo emocional. O toque consciente, sem pressa, ajuda a construir confiança e presença entre o casal.



2. Crie um ambiente que convide ao encontro: no frio, o ambiente faz toda a diferença. Apostar em iluminação suave, aromas envolventes, tecidos aconchegantes e uma música relaxante pode transformar o espaço em um refúgio de intimidade. Estimular os sentidos é um ótimo ponto de partida para a conexão sexual.



3. Aproxime-se com afeto, sem pressa: o frio pode ser um convite ao contato mais lento, acolhedor e sensual. Aproveitar o aconchego das cobertas, os corpos mais próximos e o tempo de qualidade juntos ajuda a redescobrir o prazer nos detalhes, inclusive fora do sexo em si.



4. Mantenha o diálogo sempre aberto: conversar sobre desejos, expectativas e até as dificuldades é essencial para uma vida sexual saudável. A comunicação sincera evita mal-entendidos, fortalece a cumplicidade e abre espaço para que ambos se sintam vistos e respeitados.



5. Traga novidades, mesmo que simples: não é preciso grandes produções para surpreender. Um jantar improvisado, uma playlist sensual ou uma nova dinâmica entre o casal pode reacender a curiosidade e o desejo. Pequenas mudanças de rotina têm o poder de transformar a energia da relação.



“No fim, o mais importante é que o casal se permita sentir e se conectar, independentemente da estação do ano. O frio pode até diminuir a vontade no início, mas com um pouco de atenção e criatividade, a chama pode e deve continuar acesa.”