SAÚDE MENTAL

Estes são os principais sintomas físicos da ansiedade que aparecem no corpo

Sinais reais que a mente emocional manifesta fisicamente

05/12/2025 16:25

Estes são os principais sintomas físicos da ansiedade que aparecem no corpo

A ansiedade não se manifesta apenas na mente. Ela também aparece no corpo, muitas vezes de forma tão intensa que leva pessoas a procurar vários médicos sem encontrar a causa. Entender os sintomas físicos da ansiedade ajuda a evitar exames desnecessários e acelera o caminho para o alívio correto.

Por que os sintomas físicos da ansiedade confundem tanto?

A ansiedade ativa o sistema nervoso autônomo como se o corpo estivesse em perigo constante. Isso mantém a liberação de adrenalina elevada por muito tempo, gerando reações físicas reais. O problema é que exames costumam estar normais, o que causa frustração e mais preocupação.

Esse processo cria um ciclo vicioso: o sintoma gera medo, o medo aumenta a ansiedade, e a ansiedade intensifica ainda mais o sintoma. Sem entender essa dinâmica, a pessoa acaba presa ao próprio corpo.

Quais são os principais sintomas físicos da ansiedade no corpo?

Antes de qualquer técnica de alívio, é importante reconhecer os sinais mais comuns que levam muitos pacientes a consultarem especialistas errados:

  • Dor de estômago, enjoo e diarreia mesmo com exames normais
  • Dor de cabeça em faixa, com pressão nos olhos e na nuca
  • Fraqueza repentina nos braços ou pernas
  • Sensação de falta de ar mesmo com pulmões saudáveis
  • Tremores externos ou internos e tensão muscular constante

Esses sintomas não são imaginários. Eles são respostas reais do corpo ao estado contínuo de alerta.

Quando o corpo fala antes da mente perceber. – Créditos: depositphotos.com / AndrewLozovyi

Por que os sintomas físicos da ansiedade surgem mesmo sem doença?

A ansiedade crônica mantém o corpo em estado de defesa permanente. A adrenalina constante altera a digestão, a respiração, a tensão muscular e até a circulação. Mesmo com exames normais, o sofrimento é real, porque o desequilíbrio está no controle do sistema nervoso.

Muitas pessoas só melhoram quando entendem que não estão "doentes do corpo", mas presas a um padrão de hiperativação emocional. Ao tratar a raiz, os sintomas físicos começam a desaparecer gradualmente.

Técnicas simples que ajudam a reduzir os sintomas no dia a dia

Algumas técnicas simples ajudam a quebrar o ciclo de tensão e ansiedade quando feitas de forma regular. Entre as mais eficazes estão:

  • Apertar os punhos por 5 segundos e soltar, repetindo 3 vezes ao dia
  • Respirar pelo nariz por 2 segundos e soltar o ar pelo sopro por 4 segundos
  • Aplicar as técnicas fora das crises para treinar o sistema nervoso
  • Associar as práticas a momentos fixos do dia
  • Manter constância para estimular a neuroplasticidade

Esses exercícios sinalizam ao cérebro que não há perigo imediato, reduzindo a ativação exagerada do corpo ao longo do tempo.

Este vídeo do canal Saúde da Mente aborda formas naturais de cuidar da saúde mental, combater a ansiedade e a depressão. No vídeo abaixo, o médico apresenta orientações claras e acessíveis sobre o tema:


 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

 

