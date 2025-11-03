O exercício pra ansiedade que melhora o sono e o humor ao mesmo tempo
Um hábito simples capaz de transformar a rotina e aumentar a qualidade de vida é recomendado de quatro a cinco vezes por semana por pelo menos 30 minutos
compartilheSIGA
Entre as práticas mais simples e eficazes para aliviar a tensão, a caminhada diária é considerada o melhor exercício pra ansiedade. Além de melhorar o humor e aumentar a disposição, caminhar estimula a liberação de endorfina — o hormônio do bem-estar — ajudando a equilibrar corpo e mente de forma natural e acessível.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Por que a caminhada é o melhor exercício pra ansiedade
A caminhada ajuda a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e melhora a oxigenação do cérebro. Com apenas 30 minutos por dia, é possível perceber uma melhora significativa na concentração, no sono e na sensação de tranquilidade.
- Caminhar na natureza melhora a capacidade de atenção; aponta pesquisa
- Caminhada na esteira ou na rua: diferenças e benefícios
Além disso, é uma atividade gratuita e pode ser praticada em qualquer lugar, tornando-se uma excelente aliada no combate à ansiedade.
Quais são os principais benefícios físicos e mentais da caminhada
A prática regular da caminhada traz resultados rápidos e duradouros. Entre os principais benefícios estão:
- Melhora do humor e da saúde mental
- Controle da respiração e do batimento cardíaco
- Diminuição da tensão muscular
- Maior clareza mental e foco
Esses efeitos mostram que o simples ato de caminhar é uma poderosa ferramenta de equilíbrio emocional.
Um exercício pra ansiedade como a caminhada diária atua como um calmante natural e revigora o organismo. – Créditos: depositphotos.com / yobro10
Leia Mais
Como transformar a caminhada em um exercício pra ansiedade?
O ideal é caminhar em locais tranquilos, com boa ventilação e ritmo confortável. Ouvir música relaxante ou focar na respiração durante o percurso ajuda a desacelerar os pensamentos e potencializa o efeito calmante.
Dica rápida: pratique sempre no mesmo horário — isso cria uma rotina que reforça o autocontrole e ajuda a manter o equilíbrio mental.
Com que frequência fazer?
Especialistas recomendam de quatro a cinco caminhadas por semana, com duração mínima de 30 minutos. Mesmo pequenas pausas ao longo do dia, como caminhar até o trabalho ou subir escadas, já trazem benefícios.
O segredo é manter a constância e respeitar o ritmo do corpo.
- Caminhada: pausas de 10 a 30 segundos na atividade queima mais calorias
- Andar 7.500 passos por dia ajuda a reduzir sintomas de asma, mostra estudo
Por que a caminhada é indicada?
A caminhada é leve, segura e acessível, ajudando tanto o corpo quanto a mente a funcionarem em harmonia. Além de reduzir crises de ansiedade, melhora a autoconfiança e traz sensação de liberdade.
Com passos simples, esse exercício pra ansiedade mostra que cuidar da saúde emocional pode ser tão fácil quanto colocar um pé na frente do outro e seguir em frente.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia