Enxaqueca: confira os sintomas da dor de cabeça latejante

Há vários tipos de dor de cabeça e diferentes tratamentos; desde uma dor de cabeça tensional ou migranosa (enxaqueca) até secundária, relacionada com um tumor ou infecção. (foto: Gerd Altmann/Pixabay)

De repente, um pequeno incômodo, uma pontada, e para quem conhece bem os sinais sabe que a enxaqueca está a caminho. Começa como uma fagulha e pode chegar a uma labareda. É uma intercorrência multifatorial enfrentada por 15% da população e a Organização Mundial da Saúde (OMS) a considera uma das dores mais incapacitantes do mundo.



Há vários tipos de dor de cabeça e diferentes tratamentos; vai desde uma dor de cabeça tensional ou migranosa (enxaqueca) até secundária, relacionada com um tumor ou infecção.

04:00 - 20/02/2022 O que você sabe sobre herpes? Saiba mais Quem conhece muito bem este quadro de dor é Thays Avelar Lopes, de 26 anos, psicóloga. Ela revela que ainda não tem o diagnóstico fechado de enxaqueca, apenas sugestão do médico e não fez nenhum exame para confirmar: “Sei que é um tratamento para o resto da vida e convivo com ela desde os meus 15 anos. Começou com uma dor de cabeça e enjoo, seguido de dormência na região da boca e os dedos. Fiquei muito assustada, mas por sorte meu pai já teve e me auxiliou. A dor começa, geralmente, perto de quando vou ficar menstruada ou quando viajo para algum lugar, já fico à espera. Às vezes, chega de repente também, começa com dor de cabeça normal e depois a visão fica turva, começa a dar enjoo, aí já tenho certeza de que está chegando a crise. A minha é genética”.

A psicóloga Thays Avelas lida com a enxaqueca há 15 anos e diz que não tem uma frequência determinada e a duração pode variar, mas já ficou com dor um dia todo (foto: Arquivo Pessoal)



"Não tenho uma frequência determinada e a duração pode variar. Já fiquei um dia todo com a dor de cabeça. Infelizmente, é uma doença que nos trava, como se não tivéssemos como recorrer." Para superar a dor, a psicóloga conta que o alívio está nos remédios: "É só tomar e já melhoram bastante os sintomas". Thays enfatiza que durante as crises não consegue ler, não fica em lugar com muito barulho, precisa se deitar e esperar a crise passar. A enxaqueca a atrapalha em questões de serviço e até mesmo passeios.

médico Galileu Chagas, coordenador do Serviço de Neurologia do Hospital Vila da Serra , explica que, do ponto de vista técnico, trata-se de um transtorno episódico cujo principal componente é a dor de cabeça. “Em outras palavras, podemos explicar que existem vários tipos de cefaleia (dor de cabeça) primária, isto é, que não são secundárias a algum fator externo, como um tumor ou infecção, mas que acompanham a pessoa ao longo da vida, sem significar presença de outra doença subjacente – a enxaqueca é uma cefaleia primária.”

A enxaqueca não tem cura. Mas temos de tomar muito cuidado com essa resposta. É comum pacientes perderem a esperança na melhora da própria dor de cabeça. Contudo, muitas vezes eles não receberam o tratamento adequado. Se manejada da forma correta, com tratamento medicamentoso e aderência a medidas não farmacológicas, como atividade física e melhora do sono, a enxaqueca pode ter ótimo controle. Alguns pacientes passam vários anos sem nenhuma crise Galileu Chagas, coordenador do Serviço de Neurologia do Hospital Vila da Serra

Galileu Chagas ensina que cefaleia é apenas o termo médico para dor de cabeça; tem o mesmo significado. Mas enquanto cefaleia é um termo genérico, podendo significar qualquer dor de cabeça, a enxaqueca é um diagnóstico específico, com características próprias e tratamento direcionado.



Galileu Chagas ensina que cefaleia é apenas o termo médico para dor de cabeça; tem o mesmo significado. Mas enquanto cefaleia é um termo genérico, podendo significar qualquer dor de cabeça, a enxaqueca é um diagnóstico específico, com características próprias e tratamento direcionado.

Ele explica que o diagnóstico é feito da seguinte forma: o paciente precisa ter tido cinco crises prévias de dor de cabeça com duração de 4 a 72 horas e pelo menos duas das seguintes características: localização unilateral, qualidade pulsátil, dor moderada ou intensa e piora com atividade física. Além disso, faz parte do critério diagnóstico que o paciente tenha náuseas e vômitos ou fotofobia (hipersensibilidade à luz) e fonofobia (hipersensibilidade aos sons) durante os episódios de dor de cabeça.





NÃO TEM CURA Galileu Chagas, coordenador do Serviço de Neurologia do Hospital Vila da Serra, explica que o tratamento da crise de dor cabeça (cefaleia) é diferente do tratamento da dor de cabeça crônica (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



A enxaqueca não tem cura. Mas Galileu Chagas alerta que não é motivo de desespero: "Temos de tomar muito cuidado com essa resposta. É comum pacientes perderem a esperança na melhora da própria dor de cabeça. Contudo, o que observo na prática clínica é que muitas vezes eles não receberam o tratamento adequado. Se manejada da forma correta, com tratamento medicamentoso e aderência a medidas não farmacológicas, como atividade física e melhora do sono, a enxaqueca pode ter ótimo controle. Alguns pacientes passam vários anos sem nenhuma crise".

A importância do tratamento adequado é fundamental para espaçar o máximo possível alguma crise. Daí a importância do diagnóstico correto. Segundo o médico, o tratamento da crise de dor cabeça (cefaleia) é diferente do tratamento da dor de cabeça crônica.



Enquanto no primeiro o objetivo é dar um alívio rápido de uma crise de cefaleia, o segundo visa à instituição de uma profilaxia secundária, isto é, um tratamento preventivo para evitar a recorrência de novas crises.



Ambos os tratamentos podem ser semelhantes ou diferentes conforme o diagnóstico. Por exemplo, o tratamento da cefaleia em salvas é diferente da cefaleia da enxaqueca. Enquanto o tratamento da cefaleia tensional tem algumas semelhanças.

Galileu Chagas conta que a enxaqueca é um transtorno muito comum, que afeta 12% a 15% da população em geral. Acomete principalmente a faixa etária entre 30 e 39 anos, com redução de sua prevalência com o aumento da idade. “Embora também tenha um componente genético, sendo comum que várias pessoas de uma mesma família tenham o diagnóstico, existem alguns fatores de risco, como a obesidade. Sedentarismo e comorbidades, como transtornos de ansiedade e de humor, também influenciam a ocorrência e a gravidade das crises”, explica o especialista.

O médico confirma: é verdade que a enxaqueca é mais frequente em mulheres do que em homens, com uma prevalência que chega a 24% nas mulheres jovens, enquanto em apenas 7% nos homens. “Embora não saibamos o motivo exato de isso acontecer, é possível que tenha relação com uma questão hormonal – estrogênio (hormônio feminino).”

E a enxaqueca pode acontecer em qualquer idade e, por vezes, inicia-se ainda na infância, como alerta Galileu Chagas. “Sua prevalência aumenta ao longo dos anos e particularmente na adolescência. Estima-se que a prevalência da enxaqueca aos 10 anos de idade seja de cerca de 5%, sendo que na maioria dos casos há histórico familiar.”

