Inspire-se na energia das cores para beneficiar a sua saúde

Na decoração de ambientes, a cor é usada para acalmar e restaurar o equilíbrio (foto: Instagram/reprodução)

Pervinca, murta, maria-sem-vergonha, lobélia azul, lavanda e sálvia são algumas das inspirações da natureza usadas para a criação da very peri. Pela primeira vez, em 23 anos, a Pantone, empresa conhecida por criar escalas de cores, criou uma cor nova.

Em sua definição e essência, a very peri se enquadra na paleta dos azuis, apesar de, segundo Blanca Lliahnne, expertise em cores e diretora do Lexus Groupe/Pantone no Brasil, estar no limite para a paleta dos roxos e lilases.

“Quanto mais tons de vermelho o azul tem, mais ele se aproxima da família dos roxos. O azul é a cor mais querida de todos, a número um do mundo em termos de aceitação, e por isso a very peri ainda é da família azul, mas bem na fronteira do roxo”, explica Blanca. “Quanto mais tons de vermelho o azul tem, mais ele se aproxima da família dos roxos. O azul é a cor mais querida de todos, a número um do mundo em termos de aceitação, e por isso a very peri ainda é da família azul, mas bem na fronteira do roxo”, explica Blanca.

Por esse motivo, a depender, inclusive, da tela em que é observada, a very peri tem a aparência de um roxo para muitas pessoas. Blanca acrescenta ainda que talvez o sucesso da cor não fosse tão impressionante caso fosse um tom de lilás e exemplifica mencionando a cor do ano de 2018, o ultravioleta.



“Não foi tão aceita, mesmo sendo um roxo azulado. Acredito que ela iniciou uma abertura e uma quebra de paradigma. Hoje, percebo o brasileiro com maior desejo de utilizar as cores da família roxa.”





CONFIANÇA E OTIMISMO

A very peri foi criada especialmente para o momento que a humanidade vive em 2022. A volta por cima já começou, apesar de alguns atrasos surgidos com as variantes e novas ondas. Nesse processo, estamos em busca da positividade, da expressão e do otimismo trazidos pelo vermelho, mesclados à tranquilidade, à confiança e a paz do azul. Desse equilíbrio nasce a very peri. “O azul mais feliz de todos, bem aquecido pelo tom avermelhado”, completa Blanca.

Assim, de maneira inédita, indo ao encontro do momento incomum que vivemos, a Pantone criou a very peri buscando despertar e incentivar sensações como diversão, otimismo, confiança, expressão, animação, motivação, estabilidade e até mesmo romantismo.

Clóvis Huguenei da Gama, psicólogo e responsável técnico da Clínica das Cores, explica que as cores são absorvidas e significadas em nossas mentes, provocando sensações e sentimentos.





Entre os tons das cores, luz, tipo de cor definida através do comprimento e velocidade da onda, o azul é o responsável por criar um padrão de equilíbrio e harmonia. É usado como calmante e até mesmo analgésico em tratamentos baseados na cromoterapia. Já o vermelho, que, de acordo com Clóvis, no comprimento de onda da cor é o rosa, tem uma função de aceleração, de promover movimento e circulação.

Heloísa von Ah, coordenadora editorial do WeMystic, site voltado para astrologia, espiritualidade e bem-estar, explica que o azul, indo do turquesa ao índigo, remete à alegria e ao novo, convidando as pessoas a pensarem “fora da caixinha” e inovar. Já os tons avermelhados estão associados ao fogo, paixão e gana para agarrar oportunidades.

Na mistura entre vermelho e azul, surgem diversos tons, entre eles o very peri, ainda um azul, mas quase um roxo. Dessa forma, algumas pessoas, ao ter contato com a cor, podem sentir o despertar de sensações e aspectos do roxo.

Entre eles, a associação com a tradição oriental e dos registros milenares da China, Egito e Índia, que definem o roxo como a cor do chacra mais próximo ao nosso lado mais espiritual. A cor tem uma frequência e vibração espiritual mais fortes. Dessa forma, mesmo como azul, a very peri pode trazer também sensações de leveza e estimular a atividade psíquica.

Para Heloísa, a cor tem uma tonalidade que se aproxima do misticismo e evoca o subconsciente a buscar pelo incognoscível, aquilo que não podemos tocar, explicar, mas somos capazes de sentir.



“Variações de roxo estão associadas à transmutação de energias, ideias e comportamentos. Portanto, reunindo suas inspirações-base e sua proximidade com a família dos roxos, não há como discordar de que o very peri, realmente, é a cor perfeita para a energia de 2022”, completa Heloísa.





MINHA CASA

Assim, Francesca indica que cores próximas da very peri e a própria são ideais para ambientes que sugerem conforto e acolhimento, como os quartos. “Também é perfeita para uma sala de atividades leves e regeneradoras como as de ioga e meditação. Por outro lado, eu já não usaria numa academia de tae kwon do, pois são atividades que precisam de estímulos diferentes”, explica.

Roberta Banqueri, designer da Più Mobile, destaca também a tranquilidade do azul, mas menciona a vibração do vermelho, o que acaba trazendo bastante personalidade ao ambiente, colocando a cor em posição de protagonismo na decoração.

Para fugir do exagero, é importante determinar qual resultado é o esperado. “O exagero pode ser algo bonito e equilibrado. Entretanto, para isso, precisa vir acompanhado de peças e elementos neutros, cores claras e suaves”, complementa Roberta.

Para inserir o tom em detalhes, Francesca aconselha bases neutras, como o off-white. O colorido fica em pequenos objetos decorativos, como vasinhos, luminárias, almofadas, estofados, e tapetes.

Nas paredes, ele pode vir comandando o ambiente inteiro, em apresentações mais claras, ou em tons mais intensos e escuros, em apenas uma das paredes.

Na decoração, a very peri também é tendência. Francesca Alzati, arquiteta e diretora de identidade da by Kamy, comenta que tons semelhantes à cor da Pantone trazem uma simbologia leve e são usados para acalmar e restaurar o equilíbrio.