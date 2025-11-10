50% dos praticantes de beach tennis sofrem lesões; como evitar?

O beach tennis tem registrado um crescimento exponencial no Brasil, com um aumento superior a 200% no número de praticantes desde 2021, segundo a Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Mas, junto com a febre do beach tennis, vem também uma preocupação: o aumento das lesões ortopédicas entre os jogadores. O estudo "Lesões ortopédicas na prática do beach tennis", publicado em agosto de 2025 no Brazilian Journal of Health Review, revelou que metade dos praticantes avaliados já apresentou algum tipo de lesão, em especial nas articulações e tendões.

A análise, que acompanhou mais de 1.200 atletas, identificou que as tendinopatias nos membros superiores, principalmente cotovelo (25,4%) e ombro (20,9%) são as mais comuns. Também se destacam as lesões nos joelhos (16,4%) e os entorses nos tornozelos, especialmente entre jogadores com maior carga de treino. Aqueles que jogam mais de dez horas por semana têm três vezes mais risco de se lesionar do que quem pratica com menor frequência.

De acordo com o ortopedista Gabriel Miura, da Afya Educação Médica de Belo, apesar de ser disputado sobre uma superfície que causa menos impacto, o esporte esconde armadilhas. “A areia é uma superfície irregular, o que pode aumentar o risco de lesões com mecanismo de entorse. Além disso, frequentemente pessoas que não têm o hábito de praticar atividades físicas com regularidade, se arriscam a iniciar no beach tennis sem o preparo físico e motor adequados, o que também aumenta o risco de lesões”.

Ainda segundo o médico, os membros inferiores são os mais afetados. “As entorses, tendinites e lesões musculares são as mais comuns. O esporte exige corridas curtas, saltos e mudanças rápidas de direção, o que sobrecarrega tornozelos, joelhos e a musculatura da perna”, complementa.

Como se proteger?

Para quem quer aproveitar o beach tennis de forma saudável e sem dor, Gabriel lista medidas simples e eficazes de prevenção:

Fortaleça a musculatura : Invista em treinos que reforcem pernas, ombros e core (abdômen e lombar). Isso aumenta a estabilidade e reduz o impacto nas articulações

: Invista em treinos que reforcem pernas, ombros e core (abdômen e lombar). Isso aumenta a estabilidade e reduz o impacto nas articulações Alongue e aqueça antes de jogar : Cinco a dez minutos de mobilidade e aquecimento ajudam o corpo a se preparar para as rápidas mudanças de direção e saltos

: Cinco a dez minutos de mobilidade e aquecimento ajudam o corpo a se preparar para as rápidas mudanças de direção e saltos Cuide da carga de treino : Aumente o volume gradualmente e respeite os dias de descanso. Jogar mais de dez horas por semana sem preparo aumenta o risco de lesões

: Aumente o volume gradualmente e respeite os dias de descanso. Jogar mais de dez horas por semana sem preparo aumenta o risco de lesões Avalie sua saúde : Uma avaliação cardiovascular antes de iniciar a prática é essencial. Doenças potencialmente graves podem ser detectadas precocemente com um bom exame médico e prevenir mal súbito , infartos e entre outros problemas de saúde

: Uma antes de iniciar a prática é essencial. Doenças potencialmente graves podem ser detectadas precocemente com um bom exame médico e prevenir , infartos e entre outros problemas de saúde Use equipamentos adequados: Roupas leves, óculos de proteção, raquetes de qualidade e hidratação constante ajudam a prevenir fadiga e sobrecarga



“Com o aumento do número de praticantes, a incidência de lesões também tende a crescer. O acompanhamento adequado pode reduzir drasticamente os riscos e melhorar a performance. O segredo é praticar com segurança, consciência e orientação profissional”, orienta o ortopedista.

