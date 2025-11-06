Bebida alcoólica e dieta: é possível conciliar? Entenda

Brindar com os amigos faz parte da vida social de muitos brasileiros, e não é pouca gente. Segundo a 3ª edição do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad), publicado em setembro de 2025 pela Unifesp em parceria com a Senad/MJSP, 42,5% da população consome bebidas alcoólicas. Mas será que dá para curtir esses momentos sem colocar em risco a dieta, ainda mais para quem está na luta para emagrecer e se livrar daquela “pochete” insistente?

De acordo com Sylvia Ramuth, diretora técnica da rede de estética corporal Emagrecentro, a bebida alcoólica, ao ser ingerida, é absorvida e metabolizada pelo fígado, podendo interromper temporariamente a oxidação de gorduras e carboidratos. “Enquanto o organismo está ocupado em processar o etílico, a taxa metabólica da alimentação fica em segundo plano”, reforça a médica

Por isso, é fundamental adotar alguns cuidados para que o consumo social não comprometa a saúde nem atrapalhe a dieta. Diversos estudos e guias apontam que, se você mantiver um déficit calórico global (ou seja, consumir menos calorias do que gasta), ainda pode perder peso mesmo bebendo. No entanto, vale ressaltar que o álcool não fornece nutrientes significativos e é amplamente conhecido pelos malefícios que pode causar quando consumido em excesso.

A seguir, confira quatro orientações para conciliar o brinde ocasional com uma rotina equilibrada:

Aposte nas opções “menos prejudiciais”



“Nem todo coquetel é igual. Opte por aqueles que tenham menos açúcar e menor valor energético em sua composição. Vinhos secos, por exemplo, costumam ter entre 100 e 120 calorias por taça, enquanto misturas elaboradas com xaropes e licores podem ultrapassar facilmente 300 calorias cada. Para quem está em processo de emagrecimento, escolher versões mais simples faz diferença no resultado”, orienta.

Intercale sempre com água



“O álcool é diurético, ou seja, aumenta a perda de líquidos do organismo. Isso gera desidratação e favorece a famosa ressaca. Uma medida prática é alternar cada dose com um copo de água. Essa hidratação extra ajuda o fígado a processar melhor o destilado, diminui a retenção de líquidos e ainda reduz a vontade de continuar bebendo.”

Respeite os dias de treino



“Quem pratica atividade física deve ter atenção redobrada. O álcool prejudica a síntese de proteínas, que é fundamental para a recuperação muscular. Isso significa que beber na véspera de treinos intensos pode atrapalhar a evolução e aumentar o risco de lesões. Se for brindar, priorize os dias em que não há exercício no dia seguinte”, recomenda.

Defina um limite antes de sair



“Ter um número máximo em mente é uma estratégia simples para evitar exageros e garantir o suficiente para socializar sem comprometer o plano alimentar. Mais do que isso, as calorias se acumulam rapidamente e o metabolismo fica sobrecarregado, o que dificulta o emagrecimento”, afirma a profissional.

