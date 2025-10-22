Clínica em BH oferece atendimentos odontológicos gratuitos

O Dia Nacional da Saúde Bucal será lembrado neste sábado (25/10). A data reforça a importância da higiene diária, das consultas regulares ao dentista e da universalização do acesso aos serviços odontológicos em todo o Brasil.

Mas os números revelam outro panorama: de acordo com o Ministério da Saúde, 55% dos brasileiros não procuram um dentista uma vez por ano, como recomendado.

Além disso, cerca de 14 milhões de brasileiros com mais de 18 anos já vivem sem nenhum dente e outros 34 milhões perderam 13 ou mais dentes, segundo Pesquisa Nacional de Saúde, do IBGE.

Esses dados revelam que, embora a estrutura de profissionais e procedimentos seja robusta, ainda há lacunas no acesso e utilização efetiva dos serviços de saúde bucal, especialmente pela população vulnerável.



“Esses dados mostram que, embora exista oferta significativa de serviços odontológicos no Brasil, o desafio maior reside no acesso real, ou seja, fazer com que todos possam utilizar esses serviços”, aponta André Toledo, coordenador do curso de odontologia da Faseh.



A importância dos hábitos diários



A saúde bucal não depende apenas de idas ao dentista, mas é construída diariamente.“Na prática clínica e no ensino, reforçamos que não há dentista que compense maus hábitos diários. Visitas regulares são essenciais, mas só serão eficazes se estiverem apoiadas por higiene bucal adequada, uso de fio dental e controle da dieta açucarada”, conta André.



A Faseh inaugurou recentemente uma clínica de odontologia com atendimentos gratuitos para a comunidade local. Inicialmente, o serviço inclui limpeza e restaurações dentárias, com previsão de ampliação para procedimentos mais complexos nos próximos semestres.



“Cerca de 50 alunos estarão diretamente envolvidos nas atividades da clínica, que funcionará às quartas-feiras, no período da tarde e da noite, e aos sábados pela manhã”, ressalta o coordenador do curso.



O projeto vai além do atendimento: é uma ferramenta de responsabilidade social e extensão universitária. Os serviços oferecidos serão supervisionados por docentes especializados e irão contemplar diversas áreas da odontologia, como dentística, endodontia, periodontia, cirurgia e prótese.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Atendimento na clínica de odontologia da Faseh

Funcionamento: quartas-feiras no período da tarde e da noite; sábados de manhã

Endereço: Rua São Paulo, 958, Bairro Jardim Alterosa, Vespasiano

Agendamentos: whatsapp (31) 99759-1524