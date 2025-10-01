Dia Nacional do Café: impactos do consumo diário na saúde bucal

Nesta terça-feira (1/10), o Dia Nacional do Café homenageia a bebida que move a economia do país e faz parte da rotina de milhões de pessoas. Como maior produtor e exportador mundial do grão, o Brasil tem uma relação especial com o café, que vai muito além do aspecto cultural e econômico. No entanto, especialistas alertam que o consumo diário da bebida pode trazer consequências significativas para a saúde bucal.



A cirurgiã dentista especialista em halitose, Bruna Conde, explica que o café possui características que podem comprometer a saúde dos dentes quando consumido regularmente sem os devidos cuidados. "O café é uma bebida ácida e rica em taninos, substâncias que podem causar manchas nos dentes e contribuir para a erosão do esmalte dentário. Além disso, o consumo frequente pode alterar o pH da boca, criando um ambiente propício para o desenvolvimento de bactérias", afirma a especialista.





Entre os principais problemas relacionados ao consumo de café estão o escurecimento dos dentes, a erosão do esmalte e o desenvolvimento de mau hálito. Os taninos presentes na bebida são os responsáveis pelas manchas amareladas que se formam gradualmente na superfície dentária, especialmente em pessoas que consomem múltiplas xícaras ao longo do dia.



"Quando o café é consumido muito quente, o problema se agrava, pois o calor abre os poros do esmalte dentário, facilitando a penetração dos pigmentos. Isso torna as manchas mais difíceis de remover apenas com a escovação regular", explica Bruna.

A acidez natural do café também representa um risco para a estrutura dentária. Com pH em torno de 5, a bebida pode contribuir para a desmineralização do esmalte, tornando os dentes mais suscetíveis ao desenvolvimento de cáries e sensibilidade.



O mau hálito é outra consequência comum do consumo excessivo de café. A especialista esclarece que isso acontece por múltiplos fatores. "O café pode reduzir a produção de saliva, causando ressecamento da boca. Além disso, as partículas da bebida podem ficar aderidas à língua e aos dentes, servindo como alimento para bactérias que produzem compostos sulfurados responsáveis pelo odor desagradável". A situação se agrava quando o café é consumido com açúcar ou adoçantes, criando um ambiente ainda mais favorável para a proliferação bacteriana na cavidade oral.

Apesar dos riscos, a especialista ressalta que não é necessário abandonar completamente o hábito de tomar café. "O segredo está na moderação e nos cuidados preventivos. Recomendo esperar pelo menos 30 minutos após o consumo para escovar os dentes, pois a escovação imediata pode potencializar a erosão do esmalte amolecido pela acidez", orienta.



Entre as principais recomendações estão beber água após o consumo de café para neutralizar a acidez e remover resíduos, usar canudo para reduzir o contato direto com os dentes, evitar adicionar açúcar e manter uma rotina rigorosa de higiene bucal.

Para os amantes da bebida que desejam minimizar os riscos, Bruna sugere algumas alternativas. "Café gelado ou em temperatura ambiente causa menos danos ao esmalte. Também é importante concentrar o consumo em períodos específicos do dia, evitando ficar 'beliscando' café ao longo de várias horas".



A adição de leite pode ajudar a neutralizar parte da acidez, enquanto o uso de cremes dentais com flúor e enxaguantes bucais específicos podem oferecer proteção adicional ao esmalte dentário.

