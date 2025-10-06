Mitos e verdades sobre a extensão de cílios

A extensão de cílios já virou queridinha na rotina de beleza de muitas mulheres. Afinal, quem não gosta de acordar com aquele olhar marcante, como se já estivesse maquiada? Mas, com a popularidade da técnica, também surgiram muitos mitos sobre os cuidados, durabilidade e possíveis efeitos adversos.

A técnica é simples, mas precisa ser feita com precisão: fios sintéticos são aplicados um a um sobre os cílios naturais, não nas pálpebras. Hoje, há vários estilos disponíveis: do clássico fio a fio, passando pelo volume russo, até os ousados fox eyes, entre outros. Ou seja, dá para adaptar o visual ao gosto da cliente e de acordo com a personalidade dela.





Especialista de análise comercial do Linda Todo Dia, rede de salão de beleza, Letícia Gonçalves Lima destaca que a extensão de cílios vai muito além da estética - é também sobre bem-estar e autoestima. "Quando uma mulher se olha no espelho e se sente bem com o que vê, isso muda tudo", completa.

Letícia esclarece cinco mitos e verdades sobre a técnica:



Não pode ir à praia ou entrar na piscina



Mito. Quem usa extensão de cílios pode curtir praia, piscina e até dar aquele mergulho refrescante. “A água salgada ou com cloro, combinada com sol e suor, pode até reduzir a durabilidade da cola, mas nada que cuidados simples não resolvam. Borrife água termal, seque com delicadeza (sem esfregar) e está tudo certo”, explica a especialista.

O uso da extensão prejudica os cílios naturais



Mito. Há quem pense que sim, mas quando o procedimento é feito por profissional qualificado e com produtos de qualidade, não há riscos. Com os cuidados adequados e recomendados, os cílios naturais continuam saudáveis e crescendo normalmente.



A cola pode causar alergia ou irritação



Verdade. Não são os fios em si que causam irritação, mas a cola usada na aplicação. “Embora a maioria das mulheres não tenha reações, é possível que pessoas mais sensíveis apresentem alergia a alguma substância da fórmula. Por isso, fazer um teste prévio é sempre uma boa ideia”, orienta a profissional.

Pesa e incomoda



Depende. O conforto está diretamente ligado à escolha do estilo e do profissional que faz o procedimento. Estilos mais volumosos podem causar sensação de peso, mas, com a técnica certa e volume adequado, a extensão fica leve e a cliente até esquece que está usando.

Remoção só com profissional



Verdade. Tentar remover a extensão em casa pode prejudicar os seus cílios naturais e até causar quedas. Sem o produto certo, há chances de enfraquecer ou até arrancar os fios naturais. Procure sempre um profissional para uma remoção segura.





