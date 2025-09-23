Por que a blefaroplastia é a cirurgia estética mais realizada no mundo

A blefaroplastia é o procedimento estético mais realizado no mundo, segundo a International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). A cirurgia nas pálpebras, que devolve leveza e jovialidade ao olhar, tem atraído cada vez mais pacientes em busca de rejuvenescimento facial.



Oftalmologista especializado em plástica ocular, do Instituto de Olhos de Belo Horizonte (IOBH), Rodrigo Almeida explica os benefícios e diferenciais do procedimento. “A blefaroplastia é indicada para pacientes que apresentam excesso de pele, bolsas de gordura ou características naturais que deixam o olhar pesado e cansado”, afirma o médico.

Segundo ele, a cirurgia pode ser feita em pacientes jovens, a partir dos 28 anos, ou mais velhos, como aos 70, desde que haja indicação. “Não existe idade ideal. O que existe é o incômodo do paciente e o desejo de melhorar a estética das pálpebras”, completa.



Além da questão estética, os reflexos na autoestima são expressivos. “O olhar é a principal forma de comunicação não verbal. Quando um paciente tem bolsas ou excesso de pele, muitas vezes transmite uma imagem de cansaço ou tristeza, mesmo sem estar assim. Após a cirurgia, vemos uma transformação. Mais alegria, confiança e vontade de se cuidar. Isso muda a vida do paciente”, comenta Rodrigo.

Embora seja estética, a blefaroplastia segue protocolos rigorosos de segurança. “É uma cirurgia tranquila e, quando o paciente é saudável, os riscos são mínimos. É feita em bloco cirúrgico, com anestesista e todos os cuidados necessários. O pós-operatório costuma surpreender, porque não há dor. O máximo que o paciente sente é uma leve ardência, sensação de areia ou repuxamento, que melhoram em poucas semanas”.



Os resultados começam a ser percebidos logo nos primeiros dias, mas é preciso paciência. “Com uma semana já retiramos os pontos e o paciente está bem, embora ainda inchado. Com 15 dias, já se apresenta socialmente. Em torno de 30 dias, o aspecto é ótimo, mas o resultado final vem entre três e seis meses, quando a cicatrização está completa”, explica o médico.

Um ponto importante é a escolha do cirurgião. “A pálpebra não é apenas estética, ela protege o olho. Por isso, a blefaroplastia feita por um oftalmologista especializado em plástica ocular traz mais segurança. Eu costumo dizer que operamos a pálpebra pensando no olho. Prefiro retirar um pouco menos de pele e preservar a função, do que comprometer a capacidade de fechar o olho e gerar um problema crônico”, ressalta Rodrigo.



A blefaroplastia, reforça o médico, é uma forma segura e eficaz de rejuvenescer o olhar. "Traz mais leveza à expressão e impacto positivo na autoestima. Vale a pena conhecer o procedimento e avaliar se ele pode atender ao seu desejo de mudança”.

