TERCEIRA IDADE

Idosos aderem a procedimentos estéticos que trazem benefícios à saúde

Com os avanços tecnológicos, a estética na terceira idade deixa de ser apenas uma questão de vaidade e passa a representar também uma ferramenta de saúde

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
01/10/2025 15:00

A prevalência da flacidez e rugas nas pálpebras afeta homens e mulheres, mas mulheres procuram procedimentos estéticos com mais frequência
Procedimentos minimamente invasivos podem oferecer benefícios que vão além da estética crédito: Freepik

O avanço da medicina estética tem proporcionado novas alternativas para a população idosa que busca não apenas melhorar a aparência, mas também conquistar mais qualidade de vida e bem-estar. De acordo com o dermatologista Flégon David, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), procedimentos minimamente invasivos podem oferecer benefícios que vão além da estética, atuando inclusive na melhora funcional de pacientes da terceira idade.

Quais os tratamentos mais procurados? 

Entre os tratamentos mais procurados, o especialista destaca a bioplastia. “A bioplastia é realizada por meio da injeção de um produto com alta capacidade de estimular a produção de colágeno dentro da musculatura. Como isso está associado ao aumento do volume e da resistência muscular, pode ser um aliado não apenas para fins estéticos, mas também para combater a atrofia muscular - problema sério enfrentado pelos idosos”, explica. Hoje há uma diversidade de materiais usados no procedimento, por isso, consulte seu dermatologista sobre o produto usado na técnica. 

Leia Mais

Segundo ele, os efeitos também podem ocorrer em outras áreas do corpo. “Ao melhorar o contorno e a firmeza da pele, a bioplastia muitas vezes também melhora a função. Se o bumbum está mais preenchido, por exemplo, o idoso pode sentir menos dor ao se sentar em superfícies duras e ter maior capacidade de realizar exercícios que exigem a ativação da musculatura glútea ou dos membros inferiores”, acrescenta.

Além da bioplastia, tecnologias corporais também se mostram eficazes no tratamento da flacidez e na melhora da qualidade da pele. Entre elas estão os bioestimuladores de colágeno, além do ultrassom microfocado e da radiofrequência. “Essas estratégias são excelentes para estimular a firmeza cutânea, enquanto os lasers contribuem para suavizar manchas e o aspecto de envelhecimento da pele, bastante comuns nessa fase da vida”, detalha o dermatologista.

Há contraindicações? 

No entanto, é preciso atenção às contraindicações. De acordo com o especialista, elas são semelhantes às da população mais jovem, mas algumas condições são mais frequentes em idosos. “Doenças autoimunes, distúrbios de coagulação e o uso de anticoagulantes, por exemplo, podem representar contraindicações relativas para determinados procedimentos estéticos injetáveis”, ressalta.

Os cuidados também seguem o mesmo padrão. “As orientações pré e pós-procedimento envolvem repouso relativo nos primeiros dias, uso de medicamentos prescritos para alívio da dor e para reduzir o processo inflamatório, variando conforme cada tratamento realizado”, orienta.

Tópicos relacionados:

