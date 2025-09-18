Você sabe o que é ansiedade financeira?

Segundo um estudo feito com dados de 2022 a 2025 pela Serasa Experian, 70,5% da renda dos consumidores do país está comprometida. Em relação ao uso da renda por faixas salariais, os dados mostram que os brasileiros que ganham um salário mínimo são os mais impactados, com 90,1% da renda comprometida, seguidos pelos que recebem dois salários mínimos (79,4%) e aqueles que ganham três salários-mínimos (71,1%).

Para o especialista em hipnoterapia Tony Couto, o cenário é preocupante, pois o alto comprometimento da renda pode agravar e facilitar o endividamento entre a população causando a ansiedade financeira. "Se o dinheiro gera preocupação constante, pode ser um alerta. A ansiedade financeira pode estar impedindo o crescimento e a possibilidade de aproveitar a vida", afirma.

Capacidade de pagamento

O levantamento também analisou a capacidade de pagamento, apontando o valor que o consumidor ainda teria disponível para poder arcar com seus compromissos financeiros. Concluiu-se que a capacidade média do brasileiro atualmente é R$968,00. Porém, quanto maior a faixa salarial, maior a capacidade de pagamento:

Para quem tem um salário mínimo, a disponibilidade é de R$120,00

Para quem tem dois salários mínimos, esse valor quase quadriplica, atingindo R$410,00

Para três salários mínimos, o valor chega a R$1.056,00

A análise englobou, além da renda, os gastos fixos, dívidas já existentes e comportamento financeiro.

Quais são os sinais?

É preciso entender os sinais de que a relação com o dinheiro pode estar te sabotando:



Pensar em dinheiro o tempo todo, mesmo quando não precisa



Sentir medo de gastar , mesmo tendo recursos



, mesmo tendo recursos Ficar ansioso para checar o saldo e a fatura do cartão



Sentir culpa ao gastar com algo que gosta



Não perceber com o que gastou em seu extrato ou fatura



Ter a sensação de que quanto mais ganha, mais gasta

Tony Couto ressalta, ainda, que a ansiedade financeira pode afetar a vida das pessoas de diversas formas. "Se você sente que o dinheiro escapa das suas mãos, que vive lutando para manter as finanças em ordem ou que nunca é o bastante, talvez o problema não esteja fora, mas dentro."

"Decisões impulsivas ou paralisia na hora de investir, medo constante do futuro financeiro, estresse e sobrecarga mental, dificuldade em aproveitar o dinheiro sem culpa, são algumas características de quem sofre com essa ansiedade", afirma o especialista.

Hipnoterapia

O terapeuta acredita que bons resultados podem ser conquistados por aqueles que fazem sessões de hipnoterapia, pois é possível tratar a raiz da questão. Segundo Tony, a hipnoterapia atua diretamente no subconsciente, eliminando crenças limitantes e de escassez, como:

"Dinheiro não dá em árvore"

"Não sou boa o suficiente para ganhar mais"

"Preciso me esforçar demais para merecer"

"É necessário reprogramar a mente para o merecimento, a abundância e a leveza financeira. Não é um tratamento paliativo, pelo contrário. Já tive casos em que a causa do problema financeiro era a relação que o paciente teve com o pai durante a infância", comenta o especialista.

