Hipnoterapia: entenda o método e conheça os benefícios

A hipnoterapia é uma prática indicada para pessoas que estão em tratamento de transtornos psicológicos ou comportamentais, mas pode ser feito por qualquer pessoa que tenha interesse (foto: Unsplash)





Um método relativamente novo, a hipnoterapia é utilizada como uma forma de ajudar as pessoas a lidarem com problemas diários ou para superar questões psicológicas e pode ter uma série de benefícios. Por isso, o Correio conversou com especialistas a fim de entender como esse método funciona e como pode ajudar no dia a dia das pessoas.





A hipnoterapia é uma prática indicada para pessoas que estão em tratamento de transtornos psicológicos ou comportamentais, mas pode ser feito por qualquer pessoa que tenha interesse. O método pode ajudar em várias esferas da vida, desde aumentar a autoestima até aprender como lidar com o fim de um relacionamento, por exemplo.









Especialista em hipnose clínica, Fernanda Barros Colombo sentiu na pele o quanto a hipnoterapia pode ajudar e hoje tem várias formações na área. Ela explica que o método nada mais é do que um estado de consciência alterado alcançado com foco e concentração. "São técnicas que dá para deixar a pessoa nesse estado, primeiro de relaxamento depois de foco e concentração nela mesma", conta.





O psicanalista Lincoln Nunes - que também é filósofo e especialista em performance esportiva - explica que nesse estado de concentração, o terapeuta pode sugerir mudanças positivas na forma de pensar e agir do paciente. "Se você tem medo de voar, o terapeuta pode ajudá-lo a mudar sua percepção sobre voos durante a hipnose", exemplifica.





Método traz muitos benefícios

Os benefícios das sessões de hipnoterapia são vastos, segundo os especialistas. Entre eles está ajuda para diminuir a ansiedade, superar fobias, melhora da autoestima, entre outros. Além disso, a prática pode também auxiliar as pessoas em dificuldades como a insônia, tabagismo e afins.





Fernanda esclarece ainda que o método não tem riscos diretos, a não ser quando a pessoa vai fazer as sessões sem a vontade de fazer. "O único risco é quando a pessoa está indo para a hipnoterapia obrigada, porque a família que quer a melhora dela e muitas vezes não é o que ela quer. Então tem o risco dela perder o tempo dela e o profissional também o dele", acrescenta.





Vale lembrar que a hipnoterapia funciona como um tratamento e que não tem número máximo ou mínimo de sessões. "O número de sessões de hipnoterapia necessárias pode variar caso a caso, mas em geral, a quantidade de sessões depende da gravidade do problema e da resposta individual de cada pessoa", ressalta Lincoln.





Todavia, é preciso procurar o profissional certo, qualificado e com experiência para ter sessões bem sucedidas.





Confira tratamentos que podem ser beneficiados pela hipnoterapia