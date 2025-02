Por Bárbara Marçolla Lafetá

O endividamento pode ocorrer por diversas razões, desde gastos impulsivos até emergências médicas inesperadas. No entanto, existem estratégias eficazes que podem ajudá-lo a evitar cair na armadilha das dívidas e a manter suas finanças saudáveis.

Continue a leitura e veja dicas práticas e estratégias para você controlar melhor seu dinheiro.

Como evitar o endividamento?

Se você quer evitar o endividamento, não existe receita de bolo, é preciso que você mude seus hábitos. Veja algumas dicas práticas:

1. Entenda os seus gastos

Para evitar dívidas, o primeiro passo é realmente compreender para onde seu dinheiro está indo. Ou seja, anote tudo o que entra de receita e tudo o que sai como despesa. Veja algumas dicas simples para controlar melhor suas finanças:

Anote todas as despesas: mantenha um registro de tudo que você gasta. Você pode fazer isso num caderno, numa planilha eletrônica ou usando um aplicativo de finanças.

Organize seus gastos por categoria: separe suas despesas em grupos como moradia, alimentação, transporte e entretenimento. Isso te ajudará a ver onde você pode estar gastando demais.

Revise seus hábitos de consumo: após algumas semanas anotando seus gastos, olhe para eles e identifique onde é possível economizar. Às vezes, pequenas mudanças podem trazer grandes economias.

Entender seus gastos é o primeiro passo para tomar decisões financeiras mais acertadas e evitar dívidas. Se precisar de ajuda para organizar suas finanças, baixe uma planilha de gastos gratuita e comece hoje mesmo a ter um controle melhor do seu dinheiro.

Identifique onde é possível economizar

Para controlar melhor seus gastos, comece revendo onde seu dinheiro está indo. Por exemplo, se você assina vários serviços de streaming, pense se realmente usa todos eles ou se pode cancelar algum.

Também vale a pena reduzir saídas para jantares e olhar com cautela antes de comprar itens caros, como eletrônicos. Comparar preços antes de comprar é sempre uma boa ideia. Pequenas mudanças como essas podem fazer uma grande diferença nas suas finanças.

2. Crie o hábito de poupar

Poupar para evitar o endividamento Reprodução Educando seu Bolso Voltar Próximo

Quitar dívidas pode ser uma tarefa difícil, especialmente quando elas crescem além do previsto e fogem do seu orçamento mensal. Caso você tenha uma reserva financeira, você pode utilizar para pagar as dívidas antes que elas aumentem mais ainda.

Guardar um pouco do seu salário é extremamente necessário para evitar imprevistos negativos que podem atrapalhar sua vida.

3. Tome MUITO cuidado com o cartão de crédito

Ao usar o cartão de crédito, tenha cuidado para não gastar mais do que você pode pagar. Confira sempre as taxas de juros e os prazos de pagamento antes de usar o cartão. Uma boa prática é pagar a fatura inteira no final do mês para evitar juros.

Também é útil acompanhar seus gastos com o cartão regularmente para não ultrapassar seu orçamento. Assim, você usa o cartão de crédito a seu favor, sem se endividar.

4. Renegocie suas dívidas

Quando as dívidas começam a acumular, é importante agir rápido, nesse sentido renegociar suas dívidas pode ser um bom começo. Entre em contato com seus credores para discutir possíveis ajustes nos prazos ou taxas de juros, o que pode aliviar seu orçamento mensal.

Outra estratégia é a consolidação de dívidas, onde você pode unir várias dívidas em uma só, geralmente com juros menores. Isso pode simplificar seus pagamentos e reduzir o total de juros que você paga.





5. Busque fontes confiáveis de informação

Buscar fontes confiáveis de informação é super importante para estudar sobre sua vida financeira. Você pode utilizar instituições renomadas como o Banco Central, plataformas como Serasa que são especialistas em crédito ou até mesmo influenciadores como Primo Pobre e Nath Finanças.

Entretanto, não caia nas mentiras que muitos costumam propor pelas mídias sociais. Não existe uma fórmula milagrosa para lidar com suas dívidas.

Conclusão

Manter as finanças sob controle para evitar dívidas é um processo que varia muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, enquanto uma pessoa pode economizar cancelando algumas assinaturas de serviços que não usa tanto, outra pode precisar comparar preços no supermercado para cortar gastos.

Além disso, negociar dívidas, como pedir melhores condições de pagamento ao banco, pode ser uma tarefa difícil. Cada um precisa adaptar essas estratégias ao seu próprio estilo de vida e necessidades.









As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.