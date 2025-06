Por Isabel Gonçalves

Maria, em busca de franquias baratas, abriu uma loja de chocolates e o que parecia sonho virou pesadelo. Depois de alguns meses de atualizações de contrato, chegaram as cobranças de taxas, juros e multas que não estavam previstas, gerando dívidas impagáveis e ela acabou perdendo a casa que tinha dado como garantia.

Parece mentira, mas é a história real de franqueados que investem muito dinheiro com o objetivo de se tornarem donos do próprio negócio e nem sempre dá certo, gerando mais dor de cabeça do que lucro. Entenda como funciona o modelo de franquias e quais os cuidados importantes.

O que é uma franquia?

Uma franquia é um tipo de negócio em que uma empresa dá a uma outra pessoa o direito de usar a marca, estrutura, produtos, serviços e o modelo de funcionamento da loja. Basicamente, é como se você investisse em uma loja pronta e já recheada com os produtos, tipo casa que já vem mobiliada.

Como funciona uma franquia?

É importante saber que uma franquia é uma troca. Na teoria, a marca fornece os materiais e conhecimentos necessários para o negócio funcionar bem e o empreendedor paga por isso.

O prometido vs. o entregue

Para quem sempre sonhou em ter o próprio negócio, abrir uma franquia parece encantador, sendo a resposta para vários problemas, mas a chance de virar uma dor de cabeça sem fim é bem alta. Veja a comparação entre as “vantagens” e a realidade:

Você sabe desde o início quanto custa para começar, o que não quer dizer que todos os custos ao longo do caminho já estão previstos.

Não precisa de experiência no setor escolhido, mas ainda assim é necessário entender o mínimo de como administrar um negócio.

Pode utilizar as propagandas prontas da marca, mas você tem que pagar por isso e é claro que quanto mais visibilidade, mais caro é.

Já conta com a credibilidade da marca, o que na teoria deixa tudo menos arriscado, mas que na prática ainda assim não garante a demanda pelo produto ou serviço oferecido.

Em contrapartida às aparentes vantagens, é importante levar em conta que o franqueado tem menos autonomia para tomar decisões, ficando restrito à regras rígidas sobre preços tabelados, tamanhos de pedidos e um padrão que precisa ser seguido, como disposição da loja, fachada, promoções e etc. Além disso, vale ressaltar que muitas vezes, os custos fixos com taxas e royalties podem ser altos e você tem que estar preparado financeiramente para um mês de possível prejuízo.

Então, colocando na balança, pode sim parecer atrativo, mas a realidade é que uma pessoa que deseja investir em uma franquia tem que trabalhar muito para fazer o negócio dar certo.

Cuidados ao investir em uma franquia

Antes de qualquer coisa você precisa saber qual seu tipo de empreendedor e seus objetivos. Se não quiser trabalhar aos fins de semana, por exemplo, uma franquia de açaí dentro do shopping é uma péssima ideia.

Se você é uma pessoa que gosta de estar presente e colocar a mão na massa, as chances de sucesso podem ser maiores do que só acompanhar o progresso de longe. Se quer fazer da franquia a sua única fonte de renda, saiba que será um desafio bem maior do que se for só um investimento complementar.

É importante também analisar como é a relação dos franqueados com a marca franqueadora e se o suporte que eles prometem oferecer é realmente suficiente para o que você precisa. Para isso, a internet é a sua melhor amiga, procure relatos e converse com pessoas, até mesmo para saber se aquele produto ou serviço tem procura na sua área.

Além disso, leia o contrato e fique atento às cobranças de taxas. Além do valor inicial da franquia, você precisa pagar os royalties, que são valores referentes ao uso da marca pagos periodicamente e os fundos de propaganda. O ponto de atenção aqui estão nas taxas e possíveis multas cobradas além dessas. Você não quer ter a surpresa de pagar a mais no fim do mês só porque vendeu mais chocolates de morango do que o mesclado né?

Caso Cacau Show

Falando em chocolates, um dos exemplos de como não lidar com franquias é o caso da Cacau Show. Em maio deste ano, vieram à tona diversos relatos de franqueados que dizem não receber nenhum suporte da marca, além de cobranças absurdas.

Tudo lindo nos primeiros meses, vivendo o sonho de ser o próximo Willy Wonka, até que começam a aparecer as primeiras cobranças: taxas, multas e custos que não estavam na cabeça de quem só queria ter uma loja. Entramos em contato com uma pessoa que já foi franqueada da marca e as reclamações são as mesmas: “Eu me sentia um gerente de loja mal remunerado.”

O problema é que a Cacau Show funciona num modelo em que os franqueados pagam os produtos antes de revendê-los. E para piorar, ainda estão sujeitos às regras rígidas da marca, sendo obrigados a seguir as promoções, sendo que na hora de comprar o produto direto da fábrica, não havia promoção nenhuma. Desse jeito fica quase impossível sair ganhando. Por isso, um dos cuidados mais importantes que citamos é conhecer a marca e o modelo de franquia antes de tudo.

Quanto custa uma franquia?

Vamos ao que realmente importa, quanto custa abrir uma franquia? É claro que o preço varia de acordo com a marca e com o modelo de negócio. Mas para matar sua curiosidade, o valor do investimento inicial para as três franquias mais famosas do país são:

Cacau Show : A marca tem mais de 4.000 lojas espalhadas pelo país e tem modelos de negócio que começam com investimento de R$64,9 mil e vão até R$ 310 mil, incluso taxa de franquia, instalações e estoque inicial.

Havaianas : A marca que representa o brasileiro é um pouco mais cara e custa entre R$205 mil e R$375 mil.

O Boticário: A segunda marca que mais tem unidades no Brasil tem um custo inicial de R$110 mil até R$400 mil dependendo do tipo de loja.

Quais são as franquias mais baratas?

As franquias mais baratas são chamadas de microfranquias e tem um valor inicial de investimento entre R$5.000 e R$105.000. Segundo pesquisas, algumas franquias baratas são:

Koala Car , de serviços de limpeza de carro: com investimento inicial de R$4,9 mil e suposto faturamento médio mensal de R$10 mil, para 200 lavagens por mês.

Mr.Fit , rede de fast-food saudável: investimento inicial a partir de R$9,9 mil e promessa de retorno mensal de R$4 mil a R$30 mil, dependendo se é o modelo de congelados, café ou restaurante.

Kumon , rede de ensino: investimento inicial de R$50 mil e um faturamento médio prometido de R$36 mil para 120 alunos matriculados.

Vinho 24h, serviço de adegas autônomas em condomínios: investimento inicial de aproximadamente R$33 mil e faturamento mensal por volta de R$10,5 mil, com 6 vendas diárias durante 30 dias e 40 assinantes no clube da marca.

Quando o faturamento é alto, todo santo desconfia

Agora que falamos de números, vamos entender o que eles significam. Primeiro, precisamos diferenciar o faturamento do lucro. O faturamento é tudo que vai entrar na conta do seu negócio ao oferecer o serviço e não o que você (franqueado) vai ganhar de verdade. Para calcular o lucro você tem que tirar da conta tudo que gastou no seu negócio.

Por exemplo, você abriu uma franquia Kumon e pagou R$50 mil de investimento inicial, mas você ainda precisa arcar com despesas fixas mensais. Vamos às contas:

Você precisa de 1 professor a cada 40 alunos, cada professor ao custo total de 5 mil por mês, mais aluguel do espaço que fica em 5 mil reais. As contas de água, luz, telefone, internet e pequenos reparos somam um total de 2 mil. Ainda com mais um funcionário faz tudo para atuar como recepcionista, secretária e limpeza que soma mais 2 mil reais e pronto, lá se vão 24 mil reais de custos por mês. Isso quer dizer que, trabalhando com 66% do potencial, 80 alunos, seu lucro vai todo embora. Já pensou nisso?

Ah, mas eu vou ter mais alunos! Bom, pode até ser, em alguns meses, mas e nas férias de dezembro a fevereiro ou em julho, será? Lembre-se que o cálculo deve ser feito pela média e não pelo melhor mês.

Por isso, não se deixe levar pelos números altos de faturamento, eles não representam a realidade, além de depender de vários fatores que podem não estar ao seu favor. E se você abrir uma franquia de açaí, mas sua cidade passou por um inverno mais frio que o normal? Seu faturamento (e seu lucro) vão despencar.

Conclusão: Vale a pena abrir uma franquia?

Pode até parecer fácil abrir uma franquia barata, principalmente se você sempre sonhou em ter um negócio só seu. Mas devo lembrar que até na fábrica do Willy Wonka, as crianças vão por água abaixo, ou melhor, chocolate abaixo.

Se você acha que só porque investiu em uma loja pronta vai poder ficar atrás de uma mesa recebendo dinheiro, você está muito enganado. Donos de franquias precisam trabalhar, e muito! Por isso, informação, planejamento e análise cuidadosa são palavras-chave para descobrir se vale a pena.



Antes de assinar qualquer contrato, estude a marca, converse com outros franqueados, leia todas as cláusulas com atenção e pense se o seu dinheiro não estaria sendo melhor investido em outro lugar que vai te dar o mesmo retorno, sem tanta dor de cabeça. Porque além de ser barato, não pode custar caro.



