Assine
overlay
Início Saúde
PROBLEMA COMUM

Nariz entupido o tempo todo? Pode ser polipose nasal

Doença pouco conhecida causa perda de olfato, sinusites constantes e impacta a qualidade de vida. Otorrino explica como identificar os sinais e quando procurar

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
28/08/2025 13:00

compartilhe

Siga no
x
A polipose nasal ocorre devido a uma inflamação crônica da mucosa dessa região
A polipose nasal ocorre devido a uma inflamação crônica da mucosa dessa região crédito: Freepik

Viver com o nariz entupido não deveria ser normal. Mas para quem sofre com a chamada polipose nasal, essa sensação é rotina. A condição, ainda pouco comentada fora dos consultórios médicos, é uma forma de sinusite crônica marcada pela formação de pólipos - lesões de aspecto gelatinoso que se desenvolvem na cavidade nasal e nos seios da face.

“A polipose nasal ocorre devido a uma inflamação crônica da mucosa dessa região. Quanto mais intensa for essa inflamação, maior o número e o tamanho dos pólipos”, explica o otorrinolaringologista Luiz Vicente Rizzo Castanheira, do Hospital Paulista, que atua em doenças do ouvido, nariz e garganta.

Leia Mais



O problema não está isolado. Segundo o especialista, a polipose costuma vir acompanhada de outras condições respiratórias, como rinite alérgica, asma e sinusites recorrentes. “O mecanismo de inflamação é parecido nessas doenças, por isso é comum que elas estejam associadas”, afirma. Também há ligação com algumas alergias medicamentosas, como ao AAS (ácido acetilsalicílico) e a certos anti-inflamatórios.

Sinais de alerta


Os sintomas da polipose nasal são fáceis de confundir com resfriados ou crises de rinite, mas costumam ser mais persistentes e intensos. “Obstrução nasal constante, perda de olfato e paladar, e infecções frequentes com uso repetido de antibióticos são os sinais mais típicos”, explica o médico.

Ele alerta que pessoas com fatores de risco — como histórico de asma ou alergias respiratórias — devem procurar um especialista assim que esses sintomas se tornarem frequentes. “O diagnóstico precoce é fundamental para evitar que a doença avance e o tratamento se torne mais complexo”, orienta.


Existe cura?

Apesar de não ter cura definitiva, a polipose nasal pode ser controlada. O tratamento depende da gravidade do quadro. Casos mais leves, com poucos pólipos, podem ser tratados com sprays nasais e acompanhamento médico. Já situações mais avançadas exigem cirurgia para remoção das lesões.

“Em quadros mais graves, o processo inflamatório é tão intenso que a cirurgia não basta. Nesses casos, pode ser necessário o uso de imunobiológicos, medicamentos modernos e específicos que atuam no tipo de inflamação que causa a polipose”, esclarece o especialista. No entanto, ele ressalta que esse tipo de tratamento ainda é de difícil acesso, devido ao alto custo e à necessidade de uso contínuo.

O ideal, conforme Luiz Vicente, é que o acompanhamento seja feito não apenas com otorrinos, mas também com pneumologistas e alergologistas, especialmente quando há doenças crônicas associadas. “O tratamento multidisciplinar é o que oferece os melhores resultados no controle da doença”, reforça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

alergia medicamento nariz otorrino otorrinolaringologista qualidade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay