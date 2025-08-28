Nariz entupido o tempo todo? Pode ser polipose nasal

Viver com o nariz entupido não deveria ser normal. Mas para quem sofre com a chamada polipose nasal, essa sensação é rotina. A condição, ainda pouco comentada fora dos consultórios médicos, é uma forma de sinusite crônica marcada pela formação de pólipos - lesões de aspecto gelatinoso que se desenvolvem na cavidade nasal e nos seios da face.



“A polipose nasal ocorre devido a uma inflamação crônica da mucosa dessa região. Quanto mais intensa for essa inflamação, maior o número e o tamanho dos pólipos”, explica o otorrinolaringologista Luiz Vicente Rizzo Castanheira, do Hospital Paulista, que atua em doenças do ouvido, nariz e garganta.





O problema não está isolado. Segundo o especialista, a polipose costuma vir acompanhada de outras condições respiratórias, como rinite alérgica, asma e sinusites recorrentes. “O mecanismo de inflamação é parecido nessas doenças, por isso é comum que elas estejam associadas”, afirma. Também há ligação com algumas alergias medicamentosas, como ao AAS (ácido acetilsalicílico) e a certos anti-inflamatórios.





Sinais de alerta





Os sintomas da polipose nasal são fáceis de confundir com resfriados ou crises de rinite, mas costumam ser mais persistentes e intensos. “Obstrução nasal constante, perda de olfato e paladar, e infecções frequentes com uso repetido de antibióticos são os sinais mais típicos”, explica o médico.

Ele alerta que pessoas com fatores de risco — como histórico de asma ou alergias respiratórias — devem procurar um especialista assim que esses sintomas se tornarem frequentes. “O diagnóstico precoce é fundamental para evitar que a doença avance e o tratamento se torne mais complexo”, orienta.





Existe cura?



Apesar de não ter cura definitiva, a polipose nasal pode ser controlada. O tratamento depende da gravidade do quadro. Casos mais leves, com poucos pólipos, podem ser tratados com sprays nasais e acompanhamento médico. Já situações mais avançadas exigem cirurgia para remoção das lesões.



“Em quadros mais graves, o processo inflamatório é tão intenso que a cirurgia não basta. Nesses casos, pode ser necessário o uso de imunobiológicos, medicamentos modernos e específicos que atuam no tipo de inflamação que causa a polipose”, esclarece o especialista. No entanto, ele ressalta que esse tipo de tratamento ainda é de difícil acesso, devido ao alto custo e à necessidade de uso contínuo.

O ideal, conforme Luiz Vicente, é que o acompanhamento seja feito não apenas com otorrinos, mas também com pneumologistas e alergologistas, especialmente quando há doenças crônicas associadas. “O tratamento multidisciplinar é o que oferece os melhores resultados no controle da doença”, reforça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia