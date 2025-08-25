Cinco dicas para aliviar a congestão nasal e respirar melhor

Ficar com o nariz entupido causa desconforto, afeta a respiração, pode comprometer a fala, interferir no paladar e na qualidade do sono. Há ainda o risco de o quadro evoluir para uma sinusite, otite ou outras complicações.

Para conseguir alívio rápido, algumas pessoas optam por utilizar descongestionantes nasais vasoconstritores sem orientação médica, o que pode piorar a doença no longo prazo. Esses medicamentos causam constrição dos vasos sanguíneos na mucosa nasal, reduzindo o inchaço e a produção de muco, mas devem ser usados com cautela.





Otorrinolaringologista do Hospital de Olhos de Pernambuco (HOPE), Gilvandro Abrantes alerta que "utilizar descongestionantes nasais com vasoconstritores em excesso ou por longos períodos pode causar efeito rebote, ou seja, o nariz volta a entupir assim que a ação do remédio passa. Isso pode levar à dependência, pois a pessoa sente necessidade constante de usar o medicamento para conseguir respirar. Além disso, o uso contínuo pode causar irritação da mucosa nasal, sangramentos e até danos permanentes aos vasos do nariz".

Outra consequência de utilizar estes medicamentos por conta própria é que eles podem mascarar problemas como desvio de septo, pólipo nasal ou sinusite crônica, retardando o diagnóstico e o tratamento. Em caso de entupimento do nariz, a recomendação do médico é preferir usar soluções salinas e marcar uma consulta com o especialista se a congestão persistir por mais de dez dias ou vir acompanhada de febre, dor intensa na face, sangramento nasal ou dificuldade para respirar.

"É fundamental que o otorrinolaringologista faça uma avaliação do quadro clínico para indicar o melhor tratamento, que pode ser um soro fisiológico em spray, um corticoide nasal tópico ou até um antibiótico, se for diagnosticada uma sinusite bacteriana, por exemplo", explica Gilvandro, que reforça a importância de adotar cuidados preventivos para não irritar o nariz. Entre eles, evitar assoar com muita força, pois há risco de irritar e causar pequenos sangramentos, e ter cuidado com a introdução de cotonetes, porque podem lesionar a mucosa nasal.



O médico dá cinco dicas que podem ser seguidas por adultos e crianças para aliviar o nariz entupido, sem descongestionantes:





- Realizar inalações com vapor de água morna, com ou sem soro fisiológico



- Fazer lavagem nasal com soro fisiológico ou solução salina hipertônica



- Manter a cabeça levemente elevada durante o sono



- Se o clima estiver seco, utilizar umidificador ou toalhas molhadas para umedecer o ambiente



- Beber bastante água para ajudar a fluidificar as secreções





A secura e a poluição do ar estão entre os fatores de risco para a congestão nasal. "Também é importante evitar o tabaco, os ambientes com fumaça ou cheiros fortes, como perfumes e desinfetantes, além de não introduzir cotonetes ou outros objetos no nariz, pois isso pode lesionar a mucosa", esclarece o otorrinolaringologista. De acordo com ele, "em alguns casos, o médico poderá indicar o uso de pomadas hidratantes nasais para aliviar o ressecamento e a irritação da cavidade interna do nariz".

Adotar hábitos alimentares saudáveis para fortalecer a imunidade, tratar corretamente gripes, resfriados e alergias, manter os ambientes limpos e ventilados, são outras medidas que contribuem para prevenir a congestão nasal. Se ainda assim o nariz entupir com frequência ou surgirem sintomas associados como sangramento, secreção, perda de olfato ou dor facial, o otorrinolaringologista é o especialista indicado para identificar a causa e propor o tratamento mais adequado e seguro.

