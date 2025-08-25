Por que parar de fumar depois dos 60: veja os benefícios

O número de fumantes no Brasil aumentou 25% entre 2023 e 2024, de acordo com dados recentes apresentados pelo Ministério da Saúde, o que acende o sinal de alerta. Para se ter ideia, mais de 174 mil pessoas morrem no país anualmente por conta de doenças causadas pelo tabaco, sendo 55 mil por câncer. No mundo, são oito milhões de mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para diminuir essas estatísticas, campanhas como o Dia Nacional de Combate ao Fumo, lembrado nesta sexta-feira (29/8), são essenciais para conscientizar os jovens e a população 60+.

De acordo Amanda Santoro Fonseca Bacchin, geriatra especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), o tabagismo iniciado na adolescência e mantido ao longo da vida está associado a um impacto substancialmente negativo sobre a saúde, incluindo maior risco de mortalidade precoce, com uma perda média de expectativa de vida entre oito e 10 anos, quando comparados a não fumantes.

“O tabagismo contínuo está fortemente associado ao maior declínio funcional, o que inclui limitações físicas, pior mobilidade, dores musculoesqueléticas e maior prevalência de sintomas depressivos e ansiosos. Além disso, esse comprometimento da função física tende a se acentuar com a idade”, revela Amanda.

A geriatra explica que as pessoas que começam a fumar após os 60 anos tendem a apresentar menor carga tabágica em relação aos fumantes de longa data. Porém, a pessoa idosa pode ser mais vulnerável a infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC), devido à presença de comorbidades e reserva fisiológica reduzida. “É importante ressaltar que a cessão do tabagismo traz benefícios mesmo em idades avançadas, incluindo pessoas com mais de 80 anos.”

Diferentes problemas



Amanda ressalta que a principal consequência do tabagismo é a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), atualmente a terceira causa de mortalidade no mundo e a quinta de internação pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Na pessoa idosa, particularmente, o tabaco provoca:

Problemas cardiovasculares devido à aterosclerose , como infarto e AVC

, como infarto e AVC Alterações vasculares

Osteoporose

Hipertensão arterial

Doença do refluxo gastresofágico

Apneia do sono

Diabetes

Arritmia

Depressão

Demência

Segundo Amanda, o cigarro é reconhecido como o mais agressivo à saúde, sendo responsável pelo maior risco de mortalidade por todas as causas, incluindo cânceres de pulmão, bexiga, esôfago, laringe, cavidade oral e pâncreas, além de doenças cardiovasculares. “O risco de morte por câncer de pulmão, por exemplo, é maior em fumantes de cigarro a fumantes de charuto ou cachimbo, embora estes também apresentem risco elevado, especialmente para cânceres de vias aéreas superiores e DPOC.”

E os vapes?

“Independentemente se for cigarro, cachimbo, charuto, cigarro eletrônico ou narguilé, todos apresentam riscos significativos. Porém, existem diferenças importantes em relação à agressividade e à toxicidade de cada um”, observa.

“Moda” entre os mais jovens, o cigarro eletrônico também é outro vilão, provocando forte dependência à nicotina, doenças respiratórias e problemas cardíacos. De acordo com a especialista, em adolescentes, pode afetar o desenvolvimento cerebral, além de aumentar o risco de transição para o cigarro tradicional. “Apesar de ser visto como menos prejudicial, não é seguro, e os efeitos a longo prazo ainda são desconhecidos.”

E os narguilés?

O narguilé, embora frequentemente tido como menos nocivo, expõe as pessoas a elevados níveis de monóxido de carbono, metais pesados (como cádmio e chumbo), hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e partículas finas, muitas vezes superiores aos do cigarro convencional em uma única sessão de “uso”, que costuma levar, em média, 30 minutos.

“A literatura destaca que, embora a evidência de doenças atribuíveis exclusivamente ao narguilé ainda esteja em desenvolvimento, os níveis de exposição a toxinas são preocupantes e potencialmente superiores ao cigarro em determinados cenários de uso.”



Quero parar. O que fazer?

Para quem deseja parar de fumar, o primeiro passo é se inscrever em um programa antitabagismo, como os oferecidos nas Unidades Básicas de Saúde. Amanda explica que, lá, a pessoa terá o acompanhamento multiprofissional e auxilio de medicamentos para largar o vício. “Parar de fumar é um grande desafio, com altas taxas de insucesso."

Mas existem alternativas, como Amanda menciona:

Reposição de nicotina por meio de gomas e adesivos

e adesivos Antidepressivos como a bupropiona e a vareniclina, que podem auxiliar a reduzir a ansiedade

e a vareniclina, que podem auxiliar a reduzir a ansiedade Intervenções comportamentais, como a terapia cognitivo-comportamental

Aplicativos e tecnologias digitais

Atividade física

Meditação e mindfulness

Alimentação saudável

Nunca é tarde para largar

Segundo a geriatra, nem todos os danos possam ser completamente revertidos, principalmente em casos de doenças já estabelecidas, como enfisema pulmonar avançada. No entanto, ao parar de fumar, é possível obter melhorias em diversos órgãos e sistemas.

Depois de 20 minutos sem a nicotina, a pressão arterial e a frequência cardíaca começam a se normalizar

Após 12 horas, os níveis de monóxido de carbono no sangue caem, melhorando a oxigenação dos tecidos

Nas primeiras 48 horas, o olfato e o paladar começam a melhorar

Entre três e nove meses sem cigarro, a função pulmonar pode melhorar até 30%

A partir de um ano, o risco de doença arterial coronariana cai pela metade, assim como o risco de AVC, que passa a ser semelhante a quem nunca fumou

"A cessação do tabagismo deve ser incentivada em qualquer idade”, diz a médica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia