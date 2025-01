David Lynch, o icônico diretor de obras como "Cidade dos sonhos" (2002) e da série "Twin Peaks", morreu aos 78 anos. Reconhecido por suas narrativas surrealistas e sombrias, o cineasta acumulou quatro indicações ao Oscar ao longo de sua trajetória.



A causa de sua morte foi enfisema pulmonar. No ano passado ele revelou ter sido diagnosticado, em 2020, com a doença crônica, resultado de anos como fumante — condição que o impediu de continuar dirigindo produções presencialmente.

Em entrevista à revista "People", David Lynch disse que precisava de oxigênio para fazer qualquer esforço maior. O diretor foi diagnosticado com enfisema pulmonar há quatro anos e só conseguiu parar de fumar dois anos após descobrir a doença.

Começou a fumar aos oito anos

David cresceu na zona rural de Idaho e Washington, e começou a fumar ainda na infância, aos oito anos. O diretor disse que o cigarro foi uma parte importante de sua vida. "Eu amava o cheiro do tabaco, o gosto do tabaco. Eu adorava acender cigarros. Fazia parte de ser pintor ou diretor de cinema para mim", afirmou.

Na entrevista Lynch admitiu que o vício trouxe um "preço muito grande a pagar". "Todo fumante carrega no fundo da mente a consciência de que isso faz mal, é como brincar com fogo", disse. "O risco está sempre lá, e eu arrisquei. Acabei me queimando".

Ele contou à revista que tentou parar "muitas, muitas vezes", mas, quando ficava muito duro, acendia o primeiro cigarro e voltava a fumar. Mas o enfisema fez com que ele mal conseguisse se mover sem ficar ofegante. "Parar era minha única escolha".

O diretor disse que a prática de meditação transcendental, que ele mantinha há tempos, o ajudou a parar. "Tenho uma atitude positiva focada na capacidade do corpo de se curar", disse. "Mas é difícil viver com enfisema. É como andar por aí com uma sacola de plástico na cabeça".

Apesar do sofrimento, o diretor disse que não se arrependeu de ter fumado nem de ter incluído personagens fumantes em suas produções. "Nunca pensei nisso como uma glamurização", afirmou. "É parte da vida. Alguns personagens seriam fumantes, como na vida real."

Mas Lynch afirmou que deve às pessoas dizer para parar. "Pense sobre isso. Você pode parar com essas coisas que vão acabar matando você", afirmou.

O que é enfisema?



O enfisema pulmonar é um tipo de doença obstrutiva crônica (DPOC) que compromete progressivamente a capacidade respiratória dos pacientes. Os pulmões vão perdendo a elasticidade, comprometendo as trocas gasosas.

O tabagismo é a principal causa, mas a exposição à poluição também está relacionada à doença, segundo o Hospital Israelita Albert Einstein.

Os primeiros sintomas são discretos, como cansaço, tosse e falta de ar em atividades cotidianas e podem ser confundidos com falta de condicionamento físico. Mas, à medida que a doença avança, os sintomas ficam mais intensos, podendo ser percebidos mesmo em momentos de repouso.

O diagnóstico é feito por exames de imagem, como radiografia de tórax e tomografia computadorizada. Muitas vezes, a suspeita da doença surge em quadros de infecção respiratória com sintomas mais intensos do que o esperado.

A condição não tem cura, mas há tratamentos que podem aliviar os sintomas, como medicamentos broncodilatadores. Nos casos mais graves, é preciso suporte de oxigênio. Em qualquer momento, evitar a exposição ao agente causador do enfisema, como o cigarro, é fundamental para barrar o avanço da doença.

Com informações do SBT News