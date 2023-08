683

O tabagismo é um problema de saúde coletiva Silvia/Pixabay















Responsável por cerca de 90% das mortes por câncer de pulmão, o tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco, em todos os seus formatos e apresentações Instituto Nacional de Câncer, o Inca





Níveis de toxicidade Os perigos aumentam quando se considera que os níveis de toxicidade podem ser tão prejudiciais quanto os do cigarro tradicional; algumas marcas de cigarros eletrônicos contêm concentrações mais elevadas de formaldeído, um agente cancerígeno, quando comparadas às produzidas pela fumaça de alguns cigarros, entre outros malefícios. Apesar de proibidos de serem comercializados no Brasil de maneira regular, os cigarros eletrônicos continuam ganhando mais adeptos; de 2018 a 2022, a quantidade de usuários quadruplicou, segundo estudo da Inteligência em Pesquisa e Consultoria (IPEC). Isso ocorre, em parte, porque esses usuários não se consideram fumantes e intitulam-se ‘vaporizadores’ (vapers).Os perigos aumentam quando se considera que os níveis de toxicidade podem ser tão prejudiciais quanto os do cigarro tradicional; algumas marcas de cigarros eletrônicos contêm concentrações mais elevadas de formaldeído, um agente cancerígeno, quando comparadas às produzidas pela fumaça de alguns cigarros, entre outros malefícios.

“Os efeitos do tabagismo vão muito além do que é possível perceber”, alerta Rizzieri Gomes, médico cardiologista, focado na mudança do estilo de vida (MEV) de seus pacientes. “Costuma-se focar mais nos danos físicos, mas existem danos familiares, emocionais e uma série de outros, pois a nicotina é uma das drogas que mais causa dependência no mundo. Neste dia, quem puder levar informação a um amigo, um parente ou mesmo um conhecido, pode estar ajudando esse fumante”, sugere.



Coca-cola e chiclete bubbaloo

Um outro malefício apontado por um estudo divulgado pela Unesp é a alta quantidade de açúcar presente nos líquidos que abastecem os cigarros eletrônicos, para proporcionar aromas de frutas, como abacaxi, morango, melancia, e até alguns sabores que têm apelo nostálgico e infantil, como coca-cola e chiclete bubbaloo, esses líquidos podem causar cárie e doenças periodontais.



A mesma pesquisa chamou atenção para o perfil dos fumantes atuais de cigarros eletrônicos, concentrado entre os jovens; 19,7% das pessoas entre 18 e 24 anos já experimentou cigarro eletrônico (na faixa entre 35 e 49 anos esse percentual cai para 3,3%).

Como parar de fumar?

Rizzieri Gomes lista uma série de atitudes que podem ajudar quem quiser parar de fumar: