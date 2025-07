O efeito do tênis no equilíbrio emocional

O aumento de casos de ansiedade, estresse e esgotamento emocional, especialmente após o período de pandemia, é evidente. No Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), quase 10% da população convive com transtorno, colocando o país entre os com maior prevalência no mundo. Diante desse cenário, as práticas esportivas têm se mostrado aliadas poderosas na preservação da saúde mental. E, entre tantas modalidades, o tênis vem ganhando espaço não apenas como um hobby, mas como uma ferramenta terapêutica.

Para Felipe Garcia, professor de educação física e franqueado da Fast Tennis, rede de academias de tênis que se dedica a transformar a prática do esporte em uma experiência divertida, a modalidade possui características únicas que beneficiam o equilíbrio emocional. “O tênis exige concentração, trabalho respiratório, tomada rápida de decisões e contato social saudável. Esse combo atua diretamente no controle da ansiedade e na melhora da qualidade de vida”, explica.

Sensação de prazer e bem estar

A prática regular contribui para liberar endorfina e serotonina, hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar, além de reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. “O tênis alia raciocínio rápido, estratégia e movimentação intensa, o que favorece tanto o condicionamento corporal quanto o alívio mental”, ressalta.

Redução dos sintomas

Entre os principais efeitos positivos do tênis para a saúde mental estão a melhora da autoestima e da autoconfiança, estímulo à socialização e formação de novas conexões. Além disso, o esporte reforça o desenvolvimento de foco e resiliência emocional, proporcionando alívio de tensões cotidianas e melhora na qualidade do sono.

Prática democrática

Segundo o educador físico, o mais interessante é que o tênis funciona para todos, independentemente da idade ou experiência prévia. É um esporte democrático, que pode começar como hobby e se transformar em uma terapia semanal para o corpo e a mente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia