4 cuidados que todo homem precisa ter com o corpo

Cuidar da forma física já faz parte da rotina de muitos homens, e isso vai muito além da aparência. Trata-se de bem-estar, vitalidade e valorização pessoal. Quem nunca se olhou no espelho e sentiu que poderia ter a melhor versão de si mesmo?

Segundo pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), publicada em 2023, a preocupação com a imagem pessoal entre indivíduos do sexo masculino tem crescido, especialmente entre os mais jovens. Cerca de 55% dos entrevistados relataram insatisfação com a própria silhueta, principalmente por não atingirem o padrão muscular desejado.

O estudo também apontou a influência das redes sociais e do estilo de vida como fatores que afetam diretamente a autoconfiança. Diante desse cenário, a esteticista Arlise Sousa Carvalho, da Homenz, apresenta quatro práticas fundamentais que podem transformar não apenas o físico, mas também a forma como cada um se enxerga no dia a dia:

1. Detox corporal

Esse protocolo atua como uma verdadeira limpeza interna, estimulando o sistema linfático a eliminar toxinas, líquidos retidos e resíduos metabólicos. “Isso ajuda a desobstruir os canais naturais de eliminação, melhora a circulação, equilibra o intestino e fortalece o fígado”, explica. Já na primeira aplicação, é comum notar redução de medidas em regiões como abdômen e pernas, acompanhada de uma sensação imediata de leveza.

2. Radiofrequência

Indicado para quem passou por perda de peso ou sente a pele menos firme, esse tratamento utiliza ondas de calor para estimular o colágeno e devolver elasticidade de forma gradual e segura. “A técnica aquece as camadas mais profundas da pele, o que ativa a firmeza e suaviza o aspecto flácido sem desconforto”, detalha. Os efeitos são notados entre a terceira e a quarta etapa, especialmente na área abdominal, nos braços e nas laterais do tronco.

3. Enzimas para gordura localizada

Consiste na aplicação de substâncias específicas que promovem a quebra das células adiposas em pontos como costas, região abdominal e flancos. O próprio metabolismo então se encarrega de eliminar essa gordura. “É uma alternativa menos invasiva para quem deseja definir melhor o contorno corporal e se livrar de volumes indesejados. Os benefícios costumam surgir já nas primeiras sessões, sobretudo quando combinados com alimentação adequada”, afirma a especialista.

4. Exercício físico como aliado

Manter uma rotina de atividade física regular potencializa todos os procedimentos estéticos e melhora a eficiência do funcionamento biológico como um todo. Movimentar-se também reduz o estresse, eleva o humor e mantém o organismo mais ativo. “Quando o corpo está em movimento, os protocolos respondem melhor, a prática de exercícios amplia os ganhos”, acrescenta.