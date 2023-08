O poder da autoconfiança: como a imagem influencia relações e negociações

1543

(foto: Gerd Altmann/Pixabay)





A psicologia comportamental nos explica que a imagem é fundamental para fortalecer a autoestima. No meio corporativo ou no âmbito pessoal, a imagem pode atrair ou repelir os olhares, pode trazer autoridade, poder nas relações. Se vestir bem pode ser uma chave essencial para a pessoa se sentir benquista nos locais onde chega.





Como sabemos, toda pessoa quer se sentir amada, aprovada, aceita nos contextos em que se relaciona. Para isso, uma boa apresentação pode ser a chave mestra para se abrir um bom diálogo e o sorriso dos presentes naquela hora que você mais quer.





Conto uma experiência pessoal: quando completei 40 anos eu quis mudar o meu estilo. Desejei me vestir de maneira elegante, eu que sempre preferi usar roupas mais básicas e confortáveis. Me perguntava se era possível compor com as duas coisas. Estar elegante e confortável ao mesmo tempo.





Foi então que decidi contactar uma consultora de moda. Troquei o tênis de caminhada pelo mocassim, super confortável e elegante. Troquei a calça jeans pela calça de alfaiataria. Junto com a consultora, escolhemos várias combinações de cores, cortes e estilos. Ela me ensinou também sobre novas tinturas e cortes de cabelo. Com tudo isso, encontrei a resposta à minha pergunta. Sim! Era possível estar elegante e confortável ao mesmo tempo.





Para pensar nessa reorganização da aparência, é preciso ter em mente algumas perguntas e, se possível, suas respostas:

"Quero ser aceito por quem?"





"Em quais ambientes desejo conquistar essa boa aceitação?"





Ao se ter em mente quem você quer atrair, fica mais fácil também olhar no espelho e gostar do que vê. Ao reformular seu guarda-roupa, comprar roupas novas e descartar uma parte das suas roupas, não se esqueça de procurar um olhar profissional. Isso faz toda a diferença tanto para que a pessoa se sinta benquista pelos outros como para se sentir bem consigo mesma, ter mais confiança e autoestima ao lado de pessoas e ambientes mais sofisticados.





A recompensa costuma ser boa. Quem habita esses meios nota o cuidado que a pessoa tem com a aparência, o que gera respeito, autoridade e também atrair a afeição das pessoas. Não há nada melhor que você se sentir o "sim" que as pessoas gostariam de ver, nada tão reconfortante quanto emanar de dentro de si esse poder interno. A autoconfiança nasce mediante todas as verdades que você conta para você mesmo.

Encontro com uma profissional da moda

Um outro caso pessoal: pesquisando algumas consultoras de moda no Instagram, encontrei uma profissional alegre e cheia de vida, a Janete Castro. Para minha surpresa, ela é consultora de homens. Muita gente acha que consultoria de moda é coisa de mulher. Isso é falso. No papo agradável que tivemos, ela disse que muitos homens de negócios a procuram para melhorar sua imagem, para fortalecer a autoconfiança e gerar boas impressões em grandes negócios empresariais.





"Conhecer o seu estilo, o formato do seu corpo e sua coloração pessoal favorece diretamente em seu posicionamento", ela me disse. "Diariamente, nossa aparência transmite mensagens, e cabe ao homem escolher se vai transmiti-la de forma intencional." Segundo ela, a pessoa escolhe como se mostrar ao mundo, podendo, assim, não ficar à mercê das interpretações alheias. Se a pessoa não se veste com intencionalidade, transmite uma mensagem de descuido. "A consultoria auxilia em adequações que, de fato, lhe representarão nessa nova fase da vida", declara Janete Castro.





Aliás, quero dar-lhe os parabéns pelo lindo trabalho.





E você? Já sabe o seu estilo? Qual imagem deseja transmitir ao mundo?