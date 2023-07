Seu estilo de vida pode estar te matando aos poucos

1543

(foto: Pixabay)





Você condicionou seu corpo a fazer tudo muito rápido, no automático, se cobra demais, dá prioridade a clientes e não a si mesmo. Isso tem uma explicação.





Desde cedo aprendemos a dar importância ao que as pessoas pensam a nosso respeito. O medo do julgamento e do abandono nos leva a comportamentos que nos tiram da nossa essência. Isso causa preocupação excessiva, ansiedade, depressão e falta de autonomia. Para sermos aceitos em uma sociedade, deixamos de vivermos a nossa verdade. Viver a verdade dos outros e não a sua te mata aos poucos. Essa obrigação inconsciente que você se impôs de agradar os outros te consome e não permite viver plenamente.





Psicólogos acreditam que para viver plenamente, é preciso desenvolver a autonomia e o amor-próprio. Procurar ajuda profissional para cuidar da saúde mental também é importante. A ausência desses três fatores pode levar a resultados graves. Divulga-se pouco, mas estima-se que é por falta de autonomia que muitos suicídios ocorrem no mundo hoje. A falta de autonomia gera dependência emocional.





Toda criança, no início, é dependente de seus mentores. O cuidado que ela recebe permanece até uma certa idade. Porém, é comum faltar nesse processo de crescimento e aprendizado, a formação da autonomia. Este deveria ser, sem a menor dúvida, o momento em que cada pessoa descobre suas próprias verdades. E com elas, as chaves para se viver a própria essência e a própria liberdade.





A falta de autonomia traz dependência afetiva, dificultando para lidar com as perdas, a solidão, as separações e as mudanças repentinas. Em momentos de forte estresse emocional, podem surgir traumas e sofrimentos psíquicos com os quais muitos se veem sem capacidade de lidar, levando então ao risco de depressão, ansiedade podendo chegar até mesmo ao suicídio. Muitas aceitam permanecer em relações sem qualidade, em troca de "migalhas" de afeto, não por que amam, mas pela mera necessidade da presença de alguém, que é a característica de quem não se sente autossuficiente.













O que é possível fazer para que seu estilo de vida não te mate aos poucos?





Hoje todos temos a oportunidade de evoluir, graças à tecnologia e à facilidade de conhecimento.





- Priorizar a si mesmo, você está dentro do seu corpo, existe uma urgência em se amar. Quando você prioriza urgências das outras pessoas, você mendiga afeto.

- Não se deixar levar pelo medo de rejeição.

- Abrir os olhos para a sua verdade.

- Para saber o verdadeiro desejo você precisa acender o sentimento de merecimento, autossuficiência e amor próprio, abrindo-se para o prazer e para desfrutar daquilo que o seu corpo mais necessita: seu apreço.

- Criar hábitos saudáveis como gratidão pela manhã, o sentimento de gratidão vai dar forças e muita convicção de que você consegue.

- Tente ter sempre em mente a seguinte pergunta: Qual o seu verdadeiro desejo?