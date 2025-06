Como a acupuntura pode aliviar as dores no inverno

Com a chegada do inverno e a queda das temperaturas, é comum ouvir relatos de pessoas sentindo mais dores, especialmente nas articulações. Mas será que o frio realmente tem esse efeito sobre o corpo? A resposta é sim. Durante os dias mais gelados, o organismo enfrenta diversas alterações que favorecem o surgimento ou o agravamento de dores, principalmente em quem já convive com quadros crônicos.



O frio faz com que as pessoas fiquem mais encolhidas, reduzindo naturalmente o nível de movimento do corpo. Essa diminuição da mobilidade contribui para uma maior rigidez articular e, consequentemente, mais dor.

Segundo o ortopedista, acupunturista e vice-presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura (CMBA), André Tsai, o corpo humano precisa manter uma temperatura interna entre 36°C e 37°C para o seu melhor funcionamento, o que se torna desafiador quando os termômetros indicam valores ambientais baixos. Para preservar o calor, os músculos se contraem de forma involuntária, o que prejudica a circulação sanguínea entre tecidos, pele e articulações. Esse quadro pode provocar espasmos, dores e sensação de peso, semelhante ao desconforto que sentimos ao segurar algo leve por muito tempo.



Além disso, o metabolismo do organismo é afetado dificultando o trabalho de nosso sistema imunológico para combater as inflamações crônicas que encontramos, por exemplo, nas osteoartrites de joelhos e mãos, o que contribui ainda mais para a rigidez e desconforto das articulações. Músculos frios também se tornam menos flexíveis, o que aumenta o risco de lesões.



Nesse contexto, a acupuntura surge como uma importante aliada no alívio dessas dores. “A técnica atua por meio da estimulação de pontos específicos do corpo, ativando a rede neural periférica e promovendo respostas no sistema nervoso central. Isso resulta na liberação de substâncias com efeito analgésico e anti-inflamatório, capazes de aliviar a dor e melhorar a mobilidade”, explica André.



Outro benefício importante da acupuntura é a possibilidade de reduzir o uso de medicamentos. Em tratamentos prolongados, isso significa menos riscos de efeitos colaterais indesejados e mais qualidade de vida para o paciente. Assim, incluir a acupuntura como parte do cuidado com a saúde durante o inverno pode ser uma maneira eficaz e natural de enfrentar essa estação com mais bem-estar.



Dentro do arsenal da acupuntura temos a moxabustão, uma erva que, quando queimada próxima ao ponto de acupuntura (com ou sem a agulha), fornece calor que acaba sendo mais um estímulo às terminações nervosas.

Podemos utilizar outros conceitos da medicina chinesa, de onde veio a acupuntura, para promover um autocuidado e prevenir essas dores: manter o corpo aquecido com alimentos bem cozidos e quentes, carregados de raízes como gengibre e cúrcuma que são anti-inflamatórios naturais, e também usar vestimentas adequadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia