Sabe aquela sensação de que tudo dói mais quando a temperatura cai? Não é impressão. O frio provoca uma vasoconstrição, ou seja, o estreitamento dos vasos sanguíneos, o que reduz o fluxo de sangue para músculos e articulações. Com isso, há rigidez, perda de mobilidade e aumento da sensibilidade à dor.

Esse efeito é ainda mais perceptível em pessoas que já possuem quadros de artrite, fibromialgia ou problemas musculares crônicos.

Quem mais sofre com dores musculares e articulares no inverno?

O impacto do frio não é igual para todo mundo. Os grupos mais afetados incluem:

idosos, especialmente com artrose ou osteoporose;



pessoas com doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide;



indivíduos sedentários, com baixa mobilidade muscular;

quem sofreu lesões ortopédicas prévias, mesmo que antigas.

Além disso, o frio pode intensificar o estresse muscular, tornando comum até entre pessoas saudáveis aquela sensação de corpo “travado” ao acordar.

Dor muscular no frio: o que fazer para aliviar os sintomas?

Algumas atitudes ajudam a minimizar os efeitos do frio no corpo:

mantenha o corpo aquecido, com roupas térmicas e cobertores adequados;

evite exposição prolongada ao vento frio, principalmente em extremidades;



tome banhos quentes, mas curtos, para não ressecar a pele nem causar queda de pressão;



use bolsas térmicas em áreas doloridas por 15 a 20 minutos;

beba mais água, pois a desidratação pode intensificar dores musculares.

Caso as dores sejam frequentes ou intensas, é fundamental procurar um médico para avaliar possíveis causas clínicas.

Alongamento pode ajudar? Sim, e aqui estão os mais indicados

Exercícios leves e alongamentos diários são grandes aliados no alívio da dor no frio. O ideal é fazer movimentos lentos, com atenção à respiração e sem forçar articulações.

Dicas de alongamentos:

Pescoço e ombros: movimentos circulares lentos com os ombros e inclinações suaves do pescoço;



movimentos circulares lentos com os ombros e inclinações suaves do pescoço; Coluna: postura do gato e da vaca, inspirada no yoga;



postura do gato e da vaca, inspirada no yoga; Pernas e joelhos: alongamento de posterior da coxa sentado, com os pés à frente e corpo inclinado suavemente;

alongamento de posterior da coxa sentado, com os pés à frente e corpo inclinado suavemente; Mãos e punhos: abrir e fechar os dedos repetidamente e girar os punhos para ativar a circulação;

Faça preferencialmente em locais quentes ou após aquecimento leve, como uma pequena caminhada dentro de casa.

O segredo está em cuidar do corpo com atenção e constância: manter-se ativo, aquecido e hidratado MARHARYTA MARKO de Getty Images

Quando a dor no frio pode ser sinal de algo mais sério?

Se a dor persistir mesmo com repouso, aquecimento e alongamento, ou vier acompanhada de inchaço, febre ou dificuldade para se mover, pode ser sinal de alguma condição mais grave.

Segundo o Ministério da Saúde, a dor articular intensa ou repentina no frio pode indicar:

início de artrite reumatoide;



gota, que piora com alimentação rica em carne vermelha e álcool;

problemas circulatórios, como má circulação periférica.

Nesses casos, a automedicação pode mascarar sintomas importantes. Sempre busque atendimento especializado.