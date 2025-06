4 dicas para evitar a sensibilidade nos dentes

Você sabe o que é, realmente, a sensibilidade nos dentes? Caracterizada por um forte incômodo na estrutura dentária, a condição afeta muitos brasileiros e costuma prejudicar funções básicas realizadas na cavidade oral, a exemplo da respiração e da mastigação. Assim, o problema dificulta a rotina dos pacientes e acende o alerta vermelho para problemas na boca.

Entre as principais causas e consequências associadas à sensibilidade nos dentes estão alguns alimentos e bebidas com forte conteúdo ácido, como refrigerantes, cerveja, café, vinagre, tomate, frutas cítricas, iogurte, pimenta, queijos envelhecidos, ketchup, adoçantes e doces. Por isso, se você sofre com sensibilidade dentária, o ideal é evitar o consumo de alimentos picantes e doces, além de restringir a ingestão de bebidas cítricas.

Também a pasta de dente abrasiva pode causar sensibilidade e prejudicar a proteção natural dos dentes. O motivo é que o creme dental abrasivo, principalmente os produtos com efeito clareador, fazem o polimento do esmalte, removendo a pigmentação e promovendo, com o passar do tempo, o desgaste do tecido mineralizado da dentição.

Outros fatores que podem causar a sensibilidade são o refluxo gastroesofágico, que é retorno repetitivo e involuntário do conteúdo do estômago para o esôfago, e o bruxismo, que é o hábito de pressionar ou ranger os dentes. No primeiro caso, o ácido gástrico ajuda a corroer o esmalte dentário, deixando o interior do dente mais exposto à ação de micro-organismos e à variação de temperatura da alimentação e das bebidas ingeridas, já no segundo a fricção exercida involuntariamente pela pessoa sobre a arcada desgasta o esmalte de vários dentes e pode levar, inclusive, a fraturas dentárias.

Para evitar esta e outras sensibilidades ao dente, a OdontoCompany dá 4 dicas para evitar esses problemas.

Escove os dentes com cuidado



A escovação agressiva dos dentes pode gerar o desgaste do esmalte dentário, afetando não apenas a sensibilidade dos elementos, mas colocando em risco a saúde bucal como um todo. Por isso, ao higienizar os dentes, é preciso realizar movimentos suaves e precisos, removendo restos de alimentos sem exercer uma pressão excessiva sobre a arcada.

Use pastas dentárias específicas



Você já sabe que alguns cremes dentais podem ser prejudiciais para o esmalte dentária, um tecido mineralizado que impede a ação de micro-organismos no interior dos dentes. Sendo assim, é importante redobrar os cuidados ao escolher o produto, pedindo, sempre que possível, indicações ao seu dentista de confiança sobre uma pasta específica para a sua condição bucal.

Evite alimentos ácidos



Outra dica para evitar a hipersensibilidade é evitar os alimentos e as bebidas ácidas. Isso porque um esmalte dentário íntegro é sempre forte e impermeável, mas pode se desgastar com o consumo excessivo de substâncias corrosivas, especialmente, refrigerantes, vinagre e frutas ácidas.

Visite o consultório do dentista



Para evitar a sensibilidade nos dentes e manter a saúde bucal em dia, a principal recomendação é visitar o consultório do dentista regularmente. O profissional é o único qualificado para examinar a saúde bucal, avaliando o estado do esmalte dentário e indicando um tratamento específico para o paciente.

