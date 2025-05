Consumo de ultraprocessados é tema do primeiro dia de Congresso em BH

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O XXI Congresso Brasileiro de Obesidade e Síndrome Metabólica começou nesta quinta-feira (29/5), no Minascentro, em Belo Horizonte. Um dos focos deste primeiro dia de evento foi sobre os alimentos ultraprocessados.

Ariana Ester Fernandes, mestre e doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP), apresentou dados sobre as diferenças na microbiota intestinal de mulheres segundo o consumo de alimentos ultraprocessados. Ariana é uma das autoras da pesquisa “Diferenças na microbiota intestinal de mulheres de acordo com o consumo de alimentos ultraprocessados", publicada na revista Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases.

“O estudo examinou 59 mulheres. Foram avaliados o consumo alimentar por meio da classificação NOVA, medidas e características físicas do corpo e metabólicos; e microbioma intestinal por sequenciamento de nova geração”, contou.

De acordo com a conclusão do estudo, um maior consumo de ultraprocessados foi diretamente associado à resistência à leptina - um hormônio que atua no controle do peso corporal, regulando o apetite e o metabolismo energético. Além disso, o texto sugere que este consumo pode afetar a composição da microbiota intestinal. “O alto consumo de alimentos ultraprocessados tem sido associado ao aumento do risco de obesidade e outras doenças metabólicas”, ressaltou Ariana.

Ultraprocessados

O Nupens criou há 15 anos a classificação Nova, que divide os alimentos conforme o grau e o propósito do processamento. A proposta se distancia da divisão tradicional por nutrientes e organiza os alimentos em quatro grupos. O grupo 4, dos ultraprocessados, inclui produtos industrializados feitos com ingredientes pouco familiares para uso doméstico, como emulsificantes, aromatizantes e espessantes. Entre os exemplos estão refrigerantes, salgadinhos, biscoitos recheados e macarrão instantâneo.

Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, os ultraprocessados devem ser evitados por serem nutricionalmente desbalanceados e por estimularem o consumo excessivo, substituindo alimentos in natura e minimamente processados.

Segundo a Revista de Saúde Pública da USP, houve um aumento médio de 5,5% no consumo desses produtos no Brasil nos últimos dez anos.

A pesquisadora Eurídice Martinez Steele, doutora em Nutrição em Saúde Pública pela USP, apresentou ferramentas que ajudam a avaliar o consumo desses alimentos na população. Ela falou sobre o projeto Quest Nupens, que oferece gratuitamente a pesquisadores uma plataforma online com instrumentos de pesquisa baseados na classificação Nova.

O Quest-Nova inclui um recordatório alimentar de 24 horas, um questionário de frequência alimentar e um screener para avaliar o consumo alimentar do dia anterior. Os instrumentos são autoaplicáveis, online e permitem exportação dos dados para softwares como Stata, SPSS e R. Além disso, os dados são armazenados no Google Drive, sem acesso de terceiros.

Esses instrumentos oferecem indicadores como participação calórica de cada grupo da Nova e consumo total de energia, servindo de apoio a estudos sobre hábitos alimentares e saúde da população.