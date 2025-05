BH sedia 21º Congresso Brasileiro de Obesidade e Síndrome Metabólica

De inimigo silencioso a protagonista das discussões em saúde pública: a obesidade, hoje, já afeta quase 70% da população adulta brasileira, quando somada ao sobrepeso — índice alarmante que pode representar, nos próximos anos, um impacto ainda maior nos sistemas de saúde, previdência e qualidade de vida da população.

De acordo com a Federação Mundial de Obesidade (WOF), o Brasil pode chegar a 119 milhões de adultos com excesso de peso até 2030, se medidas efetivas de prevenção e tratamento não forem adotadas. A doença, considerada multifatorial, está associada a problemas como diabetes tipo 2, hipertensão, infertilidade, apneia do sono, doenças cardiovasculares e pelo menos 13 tipos de câncer.

É nesse cenário que Belo Horizonte vai sediar, entre os dias 29 e 31 de maio de 2025, o 21º Congresso Brasileiro de Obesidade e Síndrome Metabólica (CBOSM 2025), promovido pela Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso). Realizado no Minascentro, o evento vai reunir grandes nomes da medicina, nutrição, psicologia, educação física e políticas públicas para discutir não só os avanços científicos, como também os desafios éticos, sociais e sistêmicos no enfrentamento da obesidade.

Segundo o endocrinologista Rodrigo Lamounier, presidente do congresso, o momento é decisivo para promover mudanças. “No campo da obesidade há uma imensidão de avanços, novidades, novas perguntas e grandes perspectivas. Desde tratamento farmacológico, fisiopatologia, nutrição, estigma, prevenção, políticas públicas e vários tópicos importantes serão discutidos no evento’, afirma.

Entre os destaques da programação estão os debates sobre os novos medicamentos à base de análogos de GLP-1, que vêm sendo apontados como uma revolução no tratamento da obesidade. “Hoje, o mundo vive uma nova era no cenário do enfrentamento da obesidade, especialmente por conta desses novos medicamentos que têm oferecido resultados expressivos, gerando entusiasmo entre médicos e pacientes.

Mas eles não são a única resposta. Reduzir o número na balança pode até ser um marco para o paciente, mas não é sinônimo de sucesso pleno no tratamento. A ciência tem mostrado que focar exclusivamente na perda de peso ignora aspectos cruciais da saúde metabólica, do bem-estar mental e da qualidade de vida”, alerta Fábio Trujilho, presidente da Abeso.

Além da farmacologia, o CBOSM 2025 pretende ampliar o olhar sobre o tema. O impacto dos alimentos ultraprocessados — cada vez mais presentes na mesa dos brasileiros — e a relação com o avanço da obesidade infantil e adulta, o papel do sedentarismo, as barreiras sociais e econômicas ao cuidado, o reganho de peso e o estigma nos serviços de saúde são parte essencial da pauta. Também serão discutidos assuntos como obesidade visceral, lipodistrofia parcial, sarcopenia, além das consequências da doença sobre o eixo hormonal e a fertilidade.

Políticas públicas de regulação, campanhas educativas e o papel da indústria alimentar também entrarão em pauta. “Será um momento importante para o fortalecimento da rede de profissionais e acadêmicos que atuam na área da obesidade, tema cujo interesse está crescendo exponencialmente, especialmente agora com as novas perspectivas de tratamento”, complementa Lamounier.

Para o presidente da Abeso, o momento é decisivo para mudar o foco. “A obesidade deixou de ser uma questão individual para se tornar um problema coletivo, com impactos profundos na saúde pública e na economia. O CBOSM é uma oportunidade única para unir ciência, experiência clínica e políticas públicas em busca de soluções mais efetivas e humanas”, ressalta.

Com previsão de receber milhares de congressistas de todas as regiões do país, o CBOSM 2025 é também um espaço para formação e atualização profissional. A programação inclui mesas-redondas, workshops, apresentação de pesquisas, sessões de pôsteres e atividades interativas, com foco na prática clínica e na construção de soluções que ultrapassam o consultório. “Vivemos um momento de grandes transformações no cuidado com a obesidade. Cabe a nós, profissionais da saúde, estarmos preparados para traduzir esse conhecimento em práticas mais inclusivas, eficazes e éticas no atendimento ao paciente”, destaca Trujilho sobre a importância da formação e atualização dos profissionais na promoção de uma abordagem ética e responsável sobre o tema.

A programação completa do CBOSM 2025 está disponível em cbosm2025.com.br.

