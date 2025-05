Água com gás ajuda a emagrecer?

Recentemente, viralizou nas redes sociais um estudo publicado no BMJ Nutrition, Prevention & Health que sugere que a água com gás pode ajudar a reduzir os níveis de glicose no sangue e potencialmente auxiliar no processo de emagrecimento, reacendendo o debate sobre o consumo dessa bebida. Mas, afinal, a água com gás é realmente uma boa alternativa à água natural para quem busca perder peso?

Cintya Bassi, coordenadora de nutrição do São Cristóvão Saúde, explica que, para indivíduos saudáveis, a água com gás pode sim substituir a água natural sem prejuízos à hidratação. "Ela hidrata tanto quanto a água sem gás e não contém açúcar, calorias ou aditivos", explica.

Embora não haja evidências de que a água com gás tenha um impacto significativo sobre o metabolismo, alguns estudos sugerem que ela pode promover uma sensação de saciedade um pouco maior do que a água comum — ainda que esse efeito seja passageiro.

A dúvida também surge entre atletas e praticantes de atividades físicas: a água com gás é tão eficaz quanto a água natural para a hidratação? De acordo com a nutricionista, não há diferença nesse aspecto. Ambas hidratam de maneira semelhante. Contudo, Cintya faz uma ressalva importante: durante treinos e competições, a água sem gás pode ser uma escolha mais confortável, já que o gás pode gerar desconforto gástrico leve, como sensação de inchaço e aumento de gases, o que poderia prejudicar o desempenho.

Possíveis efeitos adversos

Apesar dos benefícios, o consumo frequente de água com gás pode trazer alguns inconvenientes. "Ela é levemente ácida, o que, a longo prazo, pode contribuir para o desgaste do esmalte dental, embora de maneira muito menos intensa do que refrigerantes", afirma Cintya. Além disso, pessoas mais sensíveis podem sentir inchaço ou desconforto gastrointestinal.

Por essa razão, indivíduos que sofrem de refluxo, síndrome do intestino irritável ou distensão abdominal devem consumir a água com gás com moderação. De maneira geral, a água com gás é segura para a maioria das pessoas. Ainda assim, quem apresenta problemas gastrointestinais ou maior tendência à retenção de gases deve avaliar o consumo com seu médico ou nutricionista.

“A água com gás surge como uma aliada interessante para a hidratação e pode, sim, ser incorporada a estratégias de emagrecimento, especialmente por seu potencial de aumentar, ainda que levemente, a sensação de saciedade. Porém, como em qualquer aspecto da alimentação, o equilíbrio é fundamental”, pontua Cintya.

