Dor crônica: cientistas descobrem o papel da dieta saudável no tratamento

Dor crônica é uma condição debilitante para milhões de pessoas no mundo e, embora intervenções para dor estejam disponíveis, muitas pessoas, por falta de acesso e recursos financeiros, lutam sem tratamento algum. Mas, agora, uma pesquisa da Universidade do Sul da Austrália mostra que adotar uma dieta saudável pode reduzir a gravidade da dor crônica.

“Essa é uma maneira fácil e acessível para os pacientes controlarem melhor a condição. É sempre importante que a dor crônica seja diagnosticada por um médico especialista e acompanhada para definir as melhores estratégias. No entanto, é fundamental que se entenda o papel da dieta para reduzir a gravidade da dor e melhorar a qualidade de vida desse paciente”, explica o ortopedista Fernando Jorge, especialista em intervenção em dor (Hospital Albert Einstein) e em medicina intervencionista em dor (Faculdade de Medicina da USP - Ribeirão Preto).

“Esse estudo mostra que um maior consumo de vegetais, frutas, grãos, carnes magras e laticínios foi relacionado a menos dor, independentemente do peso corporal. Ou seja, a dieta saudável que compreende um padrão alimentar equilibrado, variado e o mais natural possível é uma excelente opção para o tratamento da dor”, acrescenta a médica nutróloga Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).



Explorando associações entre gordura corporal, dieta e dor, os pesquisadores descobriram que um maior consumo de alimentos dentro das Diretrizes Dietéticas Australianas estava diretamente associado a menores níveis de dor corporal, principalmente entre mulheres.

“É muito comum que pacientes com dor crônica retirem alimentos ou até mesmo grupos alimentares da dieta sem indicação médica. E isso, além de desnecessário, pode ser perigoso porque algumas carências de vitaminas podem impactar em outros problemas no corpo”, conta Fernando Jorge.

“A falta de cálcio em pacientes que eliminam os lácteos sem uma dieta balanceada, por exemplo, pode causar dor abdominal, náuseas, dores ósseas, fraqueza muscular, confusão mental e fadiga”, explica Marcella.



Embora o sobrepeso e a obesidade sejam fatores de risco para dor crônica, o estudo concluiu que ter esse tipo de alimentação reduz a dor crônica independentemente da composição corporal. “De qualquer maneira, reduzir o peso corporal nesses casos trará um resultado ainda melhor”, completa o médico.





De acordo comMarcella Garcez, o estudo mostra como fatores modificáveis, como a dieta, podem ajudar a controlar e aliviar a dor crônica. "É de conhecimento comum que comer bem é bom para sua saúde e bem-estar. Mas saber que mudanças simples em sua dieta podem compensar a dor crônica pode mudar a vida de pessoas que convivem com a dor. As escolhas alimentares e a qualidade geral da dieta de uma pessoa não apenas a tornarão mais saudável, mas também ajudarão a reduzir seus níveis de dor", diz a médica .



No estudo, mulheres com dietas melhores tiveram níveis de dor mais baixos e melhor função física. “É possível que as propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes dos principais grupos alimentares mais saudáveis sejam o que reduz a dor”, salienta Fernando.



Marcella ressalta um ponto que é, muitas vezes, ausente na dieta do brasileiro: o consumo de frutas e vegetais ricos em antioxidantes. “Opções como o morango, o mirtilo, a amora e a framboesa, a cenoura, o espinafre, o pimentão e os brócolis são interessantes, pois combatem o estresse oxidativo, a inflamação, ajudam a melhorar a saúde geral e a reduzir a ocorrência de dores crônicas”.

Outro clássico é o ômega-3. “Pessoas com artrite e outras condições inflamatórias nas articulações podem se beneficiar do ômega-3, pois ele ajuda a reduzir a inflamação e a rigidez, melhorando a mobilidade e diminuindo a dor. Podemos encontrá-los em peixes como salmão e atum, e em sementes como a de chia e de linhaça, e nas nozes”, diz Marcella.

"Uma dieta saudável e nutritiva traz múltiplos benefícios para a saúde, bem-estar e controle da dor. E, embora estratégias personalizadas de controle da dor devam ser adotadas, uma dieta saudável é uma maneira acessível, econômica e eficaz de controlar e até mesmo reduzir a dor", reforça Fernando Jorge.

