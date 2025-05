Reduza a pressão alta, o peso e o estresse com este chá poderoso

Dentre os consumidores mais vorazes, a Inglaterra é uma referência. E para os britânicos, o chá perfeito deve ser preparado com folhas inteiras, não em saquinhos, pois, na produção, as folhas menores, de pior qualidade, é que são processadas. gerdinek pixabay

Para fazer um chá nota 10, além das folhas naturais, há outros "segredos", que o Flipar revela. Para começar, use água fresca (nunca requentada) e filtrada. anna sulencka pixabay