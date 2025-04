Tratamento para DMRI seca ajuda a retardar sua progressão

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) afeta pessoas a partir dos 55 anos, sendo que o risco e frequência aumentam com a idade. A doença acomete a retina - levando ao processo degenerativo da mácula, região responsável pela visão central, onde são definidas as formas, as cores e os detalhes.

Os sintomas iniciais são diminuição do contraste, sensação de que os ambientes estão pouco iluminados, dificuldade para ler e escrever. Com o avanço da doença, as imagens se tornam mais embasadas e as linhas retas, como as das portas e rodapés, por exemplo, ficam deformadas, até que uma mancha escura começa a se formar na visão central.

“A DMRI pode se apresentar nas formas úmida, menos comum, e seca - responsável por 90% dos casos e que hoje pode ser tratada com eficiência e sem dor, por meio de aplicação de tipos especiais de luz em um ou ambos os olhos, sem que seja preciso dilatar a pupila ou aplicar anestesia”, afirma Michel Farah, oftalmologista do H.Olhos, Hospital de Olhos da rede Vision One.

De acordo com o oftalmologista, o dispositivo voltado para o tratamento utiliza a fotobiomodulação, técnica que emite luzes de baixa intensidade e estimula as células doentes da retina, para que voltem a funcionar de forma mais adequada, possibilitando o retardamento da progressão da DMRI.

Ainda não existe prevenção totalmente eficiente comprovada para a doença, por isso, é importante que pessoas com mais de 55 anos fiquem atentas aos sinais e marquem uma consulta com o oftalmologista, caso percebam qualquer alteração na acuidade visual. Somente com o tratamento correto é possível preservar a visão e evitar que o quadro avance para cegueira irreversível.