Paulo Zulu relata derrame ocular após incidente com o filho; entenda

Um momento de lazer entre pai e filho se tornou um pequeno susto para o modelo Paulo Zulu, de 62 anos. Enquanto passeava de bicicleta com Kiron, de 2 anos, posicionado na cadeirinha infantil na parte da frente do veículo, um dos dedinhos do menino acertou em cheio o olho de Zulu, causando o que popularmente é chamado de derrame ocular.

O modelo compartilhou o ocorrido em um vídeo publicado no Instagram, acompanhado da legenda: "o inesperado pode acontecer".

Apesar do susto e da mancha visível no olho, ele tranquilizou os seguidores dizendo que a visão não foi afetada.

O que é o derrame ocular?

O chamado derrame ocular é, na verdade, o nome popular para uma condição médica chamada hiposfagma, ou hemorragia subconjuntival.

Além da situação descrita por Paulo Zulu, ela pode acontecer durante uma crise de tosse ou esforço, aparecer como consequência de determinadas doenças nos olhos, surgir na sequência de doenças sistêmicas como a alta da pressão arterial, de acordo com o Instituto dos Olhos da Amazônia.

Segundo a instituição, a gravidade do problema e tratamento dependem da localização do “sangue no olho” e da extensão das lesões.

É preciso se preocupar?

Apesar de causar impacto visual, o derrame ocular não costuma representar perigo. O sangue presente na conjuntiva é naturalmente reabsorvido pelo corpo, geralmente entre 10 e 14 dias, sem a necessidade de tratamento.

Entretanto, o Instituto aponta que qualquer ocorrência do tipo seja avaliada por um oftalmologista, para descartar a possibilidade de lesões mais sérias ou alterações na pressão ocular, especialmente se os episódios forem frequentes.