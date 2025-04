Leo Dias é internado com pneumonia; entenda o que causa e como diagnosticar

O jornalista Leo Dias precisou ser internado com um quadro de pneumonia. O anúncio foi feito nas redes sociais do apresentador. Segundo boletim médico, ele está hospitalizado desde a última quinta-feira (3), quando foi admitido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Rede D'Or São Luiz.

"Desde a admissão, o paciente vem evoluindo de forma favorável, mantendo-se clinicamente estável, sem febre, com respiração espontânea, sem necessidade de suporte ventilatório e com boa tolerância à deambulação", informa o comunicado assinado pelos médicos Ludhmila Abrahão Hajjar, coordenadora da equipe médica, e Fernando Sogayar, diretor geral do hospital.

Leo está sob acompanhamento o clínico e antibioticoterapia (administração de antibiótico) que tem como finalidade curar a infecção nos pulmões.

O jornalista afirmou, em postagem nas redes sociais, que contraiu a doença após 12 dias de férias na Ásia e participar da cobertura do Luan City Festival, do cantor Luan Santana.

A expectativa é de que o apresentador do Fofocalizando receba alta nas próximas 48 horas se a evolução do quadro continuar satisfatória, de acordo com o boletim médico.

O que causa a pneumonia?

A pneumonia é uma inflamação ou infecção dos pulmões. É mais comum a doença viral ou bacteriana, mas em alguns casos também pode ser fúngica, com o histoplasma e o aspergilus, segundo André Nathan, pneumologista do Hospital Sírio Libanês. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) afirma que a contaminação pode ser pelo ar, saliva, transfusão de sangue ou mudanças bruscas de temperatura, que comprometem o funcionamento dos pelos do nariz responsáveis pela filtragem do ar aspirado, o que acarreta em uma maior exposição aos micro-organismos causadores da doença.

De acordo com o pneumologista do Oswaldo Cruz, Elie Fiss, febre e tosse são os sintomas mais comuns da pneumonia e de diversas outras doenças pulmonares, por isso, pode ser considerado um sinal de alerta para procurar ajuda médica.

De acordo com Elie, no caso da doença bacteriana o principal agente infeccioso é o pneumococo e, quando for viral, pode ser a COVID-19, influenza (gripe), dentre outros vírus.

Quais são os fatores de risco?

Para Nathan, há fatores de risco sociais, como poluição e a condição socioeconômica da população, além dos individuais, como tabagismo, diabetes, câncer e pessoas imunosuprimidas.

Quando procurar ajuda?

Os principais sinais são febre, tosse, dor, calafrios e, principalmente, a coloração do catarro. Caso ele esteja amarelado ou esverdeado, é um indício que você deve procurar um atendimento de saúde especializado, segundo Elie, que também ressalta a prevalência de sudorese noturna, que é a transpiração durante o sono.

Como é feito o diagnóstico?

Além do histórico de sintomas, o diagnóstico é feito por raio-x ou tomografia de tórax, exame físico, além de exames laboratoriais para identificar o agente etiológico: bactérias, vírus ou fungos que estejam causando a infecção.

Sintomas como aumento significativo da frequência respiratória, falta de ar e dor no peito podem necessitar de internação.

Como se prevenir?

Evitar contato com pessoas infectadas e as vacinas. Há vacina pneumocócica para prevenção de pneumonia, que também previne meningite e otites, e os imunizantes contra a COVID-19 e a influenza.

Como é o tratamento da doença?

É importante manter a hidratação e administração de antibióticos, se ela for bacteriana, como no caso do apresentador. Nos casos virais, apenas o tratamento de suporte, ou seja, atuando no alívio dos sintomas. No caso dos fungos, é necessário os medicamentos antifúgicos.