Leo Dias recua e se retrata após polêmica com Neymar: "Peço desculpas"

Leo Dias voltou atrás e se retratou publicamente após divulgar informações equivocadas sobre Neymar Jr. Em um vídeo publicado nas redes sociais na noite desta quinta-feira (20), o jornalista admitiu que errou ao afirmar que o pai do jogador teria pago R$ 80 mil para impedir o vazamento de um vídeo comprometedor.

O colunista explicou que, após investigar melhor o caso, descobriu que o suposto comprovante de pagamento era falso e, portanto, a informação divulgada não procedia.

"Peço desculpas ao Neymar Pai"

Na gravação, Leo Dias assumiu o erro e pediu desculpas à família do craque.

"Venho publicamente me retratar sobre uma informação veiculada recentemente na qual foi divulgado que Neymar Pai teria realizado um pagamento no valor de R$ 80 mil, num Pix, com o objetivo de evitar que um vídeo envolvendo seu filho, Neymar Jr., fosse divulgado, após um evento ocorrido no dia 10 de março. Após uma rigorosa investigação e checagem dos fatos, constatou-se que o comprovante do pagamento de R$ 80 mil, a que o jornalista teve acesso, era falso e que, portanto, a informação divulgada era incorreta”, declarou o apresentador do Fofocalizando.

Apesar da retratação, o jornalista reforçou que a assessoria de Neymar não negou a presença do jogador na festa e destacou que a modelo Any Awuada, envolvida na polêmica, ainda não apresentou provas concretas sobre o encontro com o atleta.

