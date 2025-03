Argila vermelha pode ser usada como alívio em problemas do ciclo menstrual

Uma das argilas mais ricas da terra é a vermelha. Coberta de óxido de ferro, cobre e silício, seus elementos oferecem benefícios para a pele e cabelo. Além disso, o mineral pode ser usado de forma estratégica para aliviar os “sintomas” do ciclo da menstruação.

Conhecida por melhorar o colágeno e a sustentação da pele, a argila vermelha é uma ótima escolha para adicionar à rotina de cuidados ao longo de todo o ano, mas no período menstrual, ela alcança resultados muito relevantes.

Ao todo, esse período gira em torno de quatro ciclos que se repetem e geram resultados diferentes: fase folicular, fase ovulatória, fase lútea e por fim a menstruação. Durante esses processos hormonais, a máscara pode auxiliar removendo impurezas, deixando a pele mais firme e principalmente reduzindo as acnes que aparecem. Aplicar duas vezes por semana é o ideal.

Também protegendo o corpo, o banho de argila serve como relaxante muscular e alívio de dores. Apenas misturar o pó com água morna e espalhar pelo corpo, fará diferença nesse ciclo. Outra opção para cuidar de si, especialmente na fase folicular, é esfoliar a pele para ativar a circulação corporal.

O dermatologista Fábio Gontijo confirma a utilidade da argila vermelha neste período de oscilação de hormônios, mas destaca que não é só nele. “Nessa fase, as acnes pioram, a pele tende a ficar mais oleosa, as cólicas surgem e as dores no corpo podem aumentar, além de enxaqueca em alguns casos. A argila vermelha atua perfeitamente neste período, potencializando a rotina de skincare, que também precisa se tornar mais rigorosa. É importante salientar que isoladamente a argila trará muitos benefícios, mas sem descartar os outros tipos de cuidados com a pele”, explica o dermatologista.

O CEO da Kion Cosmetics, Urandir Fernandes, tem o objetivo de tornar ainda mais conhecido esse elemento natural. “A argila vermelha de kimberlito traz inúmeros benefícios para o corpo humano. Num período tão sensível e cheio de hormônios, ela age de uma forma muito gentil ao rosto. Ainda mais para peles mais sensíveis, essa composição se adequa em todos os tipos de pele. Além disso, a argila é um excelente condutor e pode ser empregada em diferentes usos”, afirma.

