Olha o bloco da terceira idade! Cinco ideias para idosos curtirem a folia

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

A chegada do carnaval, a época mais colorida e animada do Brasil, é uma oportunidade para as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) promoverem atividades que resgatem memórias e estimulem a alegria dos residentes.

A população brasileira com 60 anos ou mais passou de 15,2 milhões para 33 milhões de pessoas em pouco mais de duas décadas, conforme dados divulgados em 2024 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados reacendem um alerta para os cuidados com os idosos - é imprescindível incorporar na rotina da terceira idade atividades para estimular tanto a saúde física quanto a emocional. Essas iniciativas funcionam como uma estratégia para promover um envelhecimento saudável e combater diversas doenças.





"O carnaval é um momento de celebração e diversão, e queremos que todos se envolvam de forma segura e prazerosa. Por isso, organizamos atividades que promovam o bem-estar enquanto criam novas lembranças. Os familiares também são convidados a participar ativamente, colaborando com ideias e sugestões, para que a festa aconteça da melhor maneira possível, com todo o cuidado necessário", destaca a assistente social da 3i Residencial Sênior, Valeria Barboza.





Segundo a assistente social, a participação em atividades como rodas de conversa e arteterapia tem efeitos positivos significativos, proporcionando um senso de valorização e autossuficiência, além de fortalecer a autoconfiança e elevar a autoestima. “Essas práticas que estimulam a interação social e a criatividade, promovem benefícios para a saúde física e mental dos idosos, ajudando-os a se sentir mais ativos e integrados à comunidade. Por isso, celebrar festividades como o carnaval é fundamental”, reforça Valeria.





A especialista lista cinco atividades para a folia longeva:





- Arteterapia: durante essa atividade, os idosos têm a oportunidade de rememorar cantigas e marchinhas carnavalescas, compartilhando histórias de suas experiências em salões de festas, blocos de rua e danças, além de relembrar como as famílias lidavam com a participação em eventos festivos da época. “Também podem reviver lembranças de fantasias e maquiagens que usaram, trazendo à tona memórias afetivas”, explica.



- Artesanato: aqui são realizadas tarefas manuais, como a criação de máscaras e enfeites para o ambiente do baile, que são essenciais para incentivar a expressão individual e coletiva. “Os idosos participam de forma ativa, opinando sobre os ornamentos e revelando seus gostos pessoais por cores e formas geométricas. Este processo fortalece o senso de pertencimento e colabora para o resgate de memórias e gostos de sua juventude, promovendo a interação e o prazer de criar em grupo”, compartilha a especialista.



- Fisioterapia: esta é uma ferramenta importante no carnaval dos residenciais sênior, com o profissional orientando os residentes em atividades que promovem o movimento, como ensaios para o baile. “Além de contribuir para a preparação física, o trabalho de fisioterapia reforça a importância da atividade física na manutenção da saúde e funcionalidade corporal, respeitando as condições de saúde de cada idoso e garantindo uma melhor qualidade de vida”, afirma.



- Roda de conversa: a equipe de cuidados diários é responsável por promover um ambiente acolhedor em que os idosos possam discutir a temática e cantarolar as músicas típicas do carnaval. “A participação ativa no bate-papo favorece a socialização entre os residentes e gera sensação de pertencimento e bem-estar”, explica Valeria.



- Baile de carnaval: o ponto alto das atividades carnavalescas nas ILPIs é o baile, que deve ser cuidadosamente planejado para envolver todos os sentidos da terceira idade. “Esse evento é uma oportunidade de reviver o passado e para que todos possam aproveitá-lo da melhor forma, a decoração e o cardápio precisam ser desenvolvidos de acordo com as necessidades de cada idoso”, aponta a assistente social.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia