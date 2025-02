Ovário, pâncreas e esôfago: o perigo dos cânceres silenciosos

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Os cânceres silenciosos representam um desafio para a saúde, pois costumam se desenvolver sem apresentar sintomas perceptíveis nas fases iniciais. Alguns tipos de tumores que costumam agir dessa forma são o de pâncreas, ovário e esôfago.





Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), devem surgir cerca de 10 mil casos de câncer de pâncreas, 7 mil casos de câncer de ovário e 10 mil casos de neoplasias no esôfago em 2025 no Brasil. Além disso, estima-se que possam surgir 704 mil casos de câncer no ano.





Detectar o câncer logo nos estágios iniciais pode fazer diferença na vida de um paciente. Em muitos casos, quando o câncer ainda não se espalhou para outras partes do corpo (metástase), os tratamentos são mais eficazes e menos invasivos.





Oncologista clínica do IBCC Oncologia, hospital especializado no tratamento do câncer, Camila Giro responde algumas perguntas sobre os cânceres silenciosos e como se prevenir:





Por que os cânceres de esôfago, ovário e pâncreas costumam ser silenciosos?





O câncer de pâncreas geralmente só apresenta sintomas perceptíveis nos estágios mais avançados da doença. Os principais sinais de alerta incluem dor abdominal, icterícia (coloração amarelada da pele e dos olhos), perda repentina de peso e diminuição do apetite.





O câncer de ovário é silencioso, pois seus sintomas costumam ser sutis e frequentemente confundidos com problemas menos graves. Entre os sintomas mais comuns estão dor abdominal persistente e sensação recorrente de inchaço, o que pode atrasar o diagnóstico.





O câncer de esôfago também tem os sintomas iniciais muitas vezes confundidos com outros problemas gastrointestinais. Entre os sinais de alerta estão a dificuldade ou dor ao engolir, a perda de peso não intencional e o desconforto persistente na garganta ou no tórax.





Quais os benefícios de detectar o câncer em estágios iniciais?





O diagnóstico precoce do câncer permite a realização de tratamentos mais simples e menos agressivos. A identificação da doença em seus estágios iniciais também aumenta significativamente as chances de sobrevida e reduz o impacto psicológico da doença, oferecendo mais esperança e aliviando o estresse emocional geralmente atribuído a prognósticos mais pessimistas.





Quem corre mais risco de ter câncer?





Alguns fatores podem aumentar significativamente a probabilidade de desenvolver cânceres silenciosos. Entre eles estão o histórico familiar da doença, a idade avançada, o tabagismo, a obesidade e a exposição constante a substâncias químicas nocivas.

Além disso, certos casos de infecções crônicas ou condições genéticas específicas também podem representar um risco elevado. Por esse motivo, a realização periódica de check-ups é essencial para a detecção precoce.





Qual a importância dos exames preventivos e da conscientização?





De maneira geral, uma das melhores maneiras de se prevenir é com os exames regulares de rotina, como mamografias ou colonoscopias, que podem identificar tumores ainda em estágios iniciais. Em caso de algum sintoma fora do normal, é essencial procurar ajuda médica assim que possível.





Também é imprescindível adotar hábitos saudáveis, como manter uma dieta equilibrada, praticar atividades físicas e evitar o consumo de álcool e cigarro. Essas medidas valem tanto para pacientes que desejam reduzir riscos quanto para aqueles que já possuem histórico familiar ou condições predisponentes.

