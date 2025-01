Com o início do ano, as infecções respiratórias, como gripes e resfriados, são mais recorrentes, especialmente em populações vulneráveis. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), essas doenças impactam cerca de 25% da população mundial anualmente, reforçando a importância de cuidar da imunidade.





De acordo com a médica pneumologista e paliativista Michele Andreata, da Saúde no Lar, manter uma rotina saudável é essencial para fortalecer o sistema imunológico. “É importante evitar o tabagismo, limitar o consumo de álcool e adotar hábitos de higiene, como lavar as mãos frequentemente.”





Alimentação



Segundo a médica, uma alimentação balanceada é uma aliada do sistema imunológico. “Vale incluir alimentos ricos em vitaminas A, C, D, E e minerais como zinco e selênio. Frutas cítricas, vegetais verdes, oleaginosas, peixes gordurosos e grãos integrais devem fazer parte do cardápio.”



Ela também enfatiza os benefícios dos probióticos. “Iogurtes e alimentos fermentados contribuem para a saúde intestinal, essencial para a defesa do organismo.”





A importância do sono



Dormir bem é mais do que descansar - é vital para promover mais resistência. “O sono de qualidade regula a produção de citocinas, proteínas que combatem infecções. Adultos devem priorizar de sete a nove horas de sono por noite, mantendo uma rotina regular”, explica a pneumologista.





Exercícios na medida certa



A atividade física é fundamental para a imunidade, mas o excesso pode ser prejudicial. “Exercícios moderados, como caminhadas e yoga, ajudam na regulação do sistema imunológico. O ideal é cumprir 150 minutos semanais, conforme a OMS”, afirma Michele, alertando sobre os riscos de atividades intensas sem preparo adequado.

Suplementação



A suplementação com vitaminas pode ser útil, mas não substitui uma dieta equilibrada. “Ela deve ser feita apenas em casos de deficiência comprovada ou para populações de risco, como idosos. Sempre com orientação médica”, alerta a especialista.





Controle do estresse



O estresse crônico é outro inimigo. Segundo a especialista, altos níveis de cortisol prejudicam a resposta imunológica. “Práticas como meditação, exercícios físicos e terapia cognitivo-comportamental ajudam no gerenciamento do estresse. Manter uma rotina organizada e investir no autocuidado também são fundamentais.”





Fique atento aos sinais



“Infecções frequentes, cansaço constante, cicatrização lenta e infecções oportunistas podem ser indícios de baixa imunidade. Nesse caso, procure orientação médica para identificar as causas e tratar adequadamente”, adverte Michele.





Vacinas



“A vacinação continua sendo a estratégia mais eficaz para prevenir doenças e fortalecer o sistema imunológico. Imunizantes contra gripe, pneumococo e COVID-19 são fundamentais, especialmente para populações vulneráveis”, finaliza a pneumologista.

