O fim de ano se aproxima, e muitas pessoas aproveitam para viajar e relaxar na praia. No entanto, a combinação de sol, areia e água salgada costuma prejudicar a saúde das unhas. A exposição constante ao mar tende a ressecá-las e enfraquecê-las, enquanto o contato com a areia pode causar arranhões e remover o brilho do esmalte. Para evitar esses efeitos indesejados, é essencial adotar algumas práticas de cuidado durante a viagem.





"Com o tempo, a exposição frequente ao ambiente da praia causa danos na região, principalmente pela mudança de ambiente. Pessoas com alongamento ou uso de unhas de gel, por exemplo, devem ter atenção redobrada", explica a especialista em beleza da Unhas Cariocas, rede de esmalterias, Marina Groke. Segundo ela, a falta de cuidados adequados resulta em unhas mais opacas e propensas a descamação.





Apesar dos possíveis prejuízos, simples medidas podem ser incluídas na rotina para manter as unhas fortes e bonitas. Marina dá cinco dicas para atingir esse resultado:







Aposte em uma base fortalecedora





O uso de uma base fortalecedora antes de aplicar o esmalte é fundamental para proteger as unhas. Ela cria uma camada protetora que impede que o sal e a areia afetem diretamente a superfície da unha, ajudando a prevenir a quebra e a descamação. Além disso, produtos com ingredientes como queratina e cálcio ajudam a melhorar a resistência e o crescimento saudável das unhas.







Hidrate as cutículas regularmente





Hidratar as cutículas é essencial para evitar o ressecamento causado pela água salgada e pelo sol. O uso de um hidratante específico, enriquecido com óleo de girassol e Vitamina E, ajuda a manter a hidratação e a elasticidade das cutículas, prevenindo rachaduras e o aspecto ressecado.

No entanto, é importante evitar a remoção das cutículas no mesmo dia em que for à praia, pois o processo pode deixar a área mais sensível e vulnerável à entrada de sujeiras e bactérias, aumentando o risco de inflamação e desconforto.







Evite contato prolongado com a água do mar





Embora o mergulho no mar seja inevitável durante uma viagem à praia, é importante minimizar o tempo de exposição das unhas à água salgada. O sal pode ressecar as unhas, deixando-as mais fracas e quebradiças.

Após o banho de mar, enxágue as mãos com água doce para remover os resíduos de sal e seque bem as unhas para evitar o ressecamento.







Leve um kit de manutenção na bolsa





Ter um kit básico de cuidados com as unhas na bolsa pode ser útil para emergências. Inclua itens como lixa, cortador de unhas e uma base reparadora. Em casos de lascas ou quebras, esses itens permitem que pequenos ajustes sejam feitos rapidamente, evitando que o dano se agrave.







Evite o uso excessivo de esmalte escuro





Esmaltes de tonalidade escura podem manchar as unhas, especialmente quando expostas ao sol e ao contato com a água salgada. Prefira tons mais claros ou em tons nude que, além de serem mais discretos, causam menos danos à camada superior da região.







Previna o aparecimento de fungos





O ambiente úmido e salgado da praia pode favorecer a proliferação de fungos e bactérias, principalmente ao redor das unhas. Para evitar esse problema, é recomendado o uso de óleos com propriedades antissépticas e antibacterianas, como o óleo de melaleuca, que ajuda a proteger a pele e as unhas, prevenindo infecções e o aparecimento de fungos.

