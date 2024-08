'Quando eu fiz o procedimento, eles me disseram que o corpo ia absorver 100% do produto e que não tinha riscos', disse Ana Paula durante entrevista

A ex-panicat Ana Paula Minerato vai passar pela 3ª cirurgia após ter complicações por aplicação de hidrogel do corpo. Em participação no programa Chega Mais, do SBT, na última sexta-feira (16), ela fez um alerta para os perigos do produto no corpo e os prejuízos que podem causar à saúde.





"Quando eu fiz o procedimento, eles me disseram que o corpo ia absorver 100% do produto e que não tinha riscos, que era à base de água, que o corpo encapsularia em meu bumbum. Só o que tempo mostrou que não, que ele não absorve, e ainda está causando problemas no meu corpo", relata Ana.





Um deles, segundo ela, foi o produto ter se deslocado do bumbum para a região lombar — por isso a necessidade de intervenção cirúrgica. Sua primeira aplicação de hidrogel aconteceu há nove anos. Desde então, já foi internada duas vezes e, até o momento, gastou mais de R$ 50 mil.

O que é hidrogel e quais são os riscos?

A substância tem uma composição de 2% de poliamida (uma fibra utilizada também na indústria têxtil) e 98% de água. Em procedimentos estéticos, ele é injetado na camada mais profunda da pele e se fixa no local da aplicação com o objeto de dar mais volume à região — geralmente glúteos ou coxas.

Uma vez aplicado o produto no corpo, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), organismo reage ao corpo estranho e cria uma membrana ao redor da substância que pode, inclusive, infeccionar, além de se movimentar pelo corpo.

Por isso, a SBD recomenda utilização substâncias que são absorvidas mais facilmente pelo organismo, como o ácido hialurônico.

Não é a primeira vez que produto causa complicações em famosas

A dançarina Sheila Mello, ex-É o Tchan, entrou na Justiça na semana passada contra o médico que aplicou hidrogel em suas nádegas, em 2014. Ela reclama que seus glúteos teriam "entortado totalmente', além de outros problemas de saúde.

Além dela, a modelo Andressa Urach chegou a ser internada em 2014, após ter uma infecção causada pela aplicação do hidrogel nas coxas. Mesmo ano em que Maria José Medrado de Souza Brandão, 39 anos, morreu após aplicar o produto em uma clínica estética de Goiânia.