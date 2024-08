Um jovem de 23 anos morreu, no último sábado (17), após ser picado por uma aranha-violino (Loxosceles reclusa), na Itália. Giuseppe Russo era jardineiro e teve a perna atingida pelo aracnídeo no dia 15 de julho. Ele foi internado após o terceiro dia quando começou a apresentar bolhas na pele, inflamação, manchas roxas e passou por uma série de cirurgias, até que sofreu um choque séptico e teve falência múltipla de órgãos, no sul do país, segundo o jornal italiano Corriere della Sera.

A Loxosceles reclusa é encontrada com mais frequência em países mediterrâneos, como os localizados na Ásia e na América do Norte. No Brasil, as principais aranhas do gênero Loxosceles são conhecidas como aranhas-marrons, violinista, além da violino.







Como identificar

De acordo com Luana Varela, diretora de Serviço de Proteômica e Aracnídeos da Fundação Ezequiel Dias (Funeb), essas aranhas possuem seis olhos distribuídos em três pares. Elas são pequenas e atingem, em média, quatro centímetros de comprimento com as pernas esticadas, além de apresentarem uma parte do tórax achatada e com uma mancha escura, o que lembraria o violino.





Aranha do gênero Loxosceles Venilton Kuchler /Arquivo SESA-Paraná

"Essas aranhas produzem teias irregulares e dispersas, parecidas com algodão. Esses aracnídeos podem ser encontrados tanto na natureza como ao redor e no interior de residências nas áreas urbanas, como em materiais de construção acumulados, forros de telhados, atrás de móveis, fendas entre tábuas, rodapés e estrados de camas", explica Luana.

Os envenenamentos mais graves que envolvem a aranha no país são chamados de loxoscelismo. Os aracnídeos do gênero Loxosceles são considerados de importância médica pelo Ministério da Saúde.

"Como são pequenas, essas aranhas podem entrar também em roupas, toalhas e em calçados. Os acidentes podem ocorrer quando esses animais são comprimidos contra o corpo", alerta Luana.





De acordo com a especialista, a picada pode ser indolor e causa os sintomas que o italiano sofreu, além de necrose na pele, complicações circulatórias e renais.





A picada da aranha marrom causa manchas roxas Centro de Controle de Envenenamento do Paraná/ Reprodução

O tratamento precisa ser imediato, conduzindo a pessoa atingida pela aranha para o pronto-socorro, sendo recomendado a soroterapia com antiaracnídico.

Prevenção

Segundo a Funed, essas são as dicas para se prevenir de ferimentos com as aranhas:

• Evitar o acúmulo de entulhos, folhas secas e lixo

• Inspecionar roupas, toalhas e calçados antes de usá-los

• Vedar frestas e buracos em assoalhos

• Manter ralos de cozinha e de banheiros fechados

• Afastar camas e móveis das paredes

• Não colocar as mãos diretamente em pedras ou troncos podres