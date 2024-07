Ao longo da história, a barba masculina foi considerada uma espécie de símbolo de status e masculinidade e, atualmente, é tida como um dos principais sinais de beleza para os homens. Não é à toa que o mercado de produtos para barba no Brasil tem crescido significativamente. Mas e quando existe calvície na barba?





Segundo o médico e empresário, CEO da Stanley's Holding, que atua em setores como educação, saúde, beleza, bem-estar, tecnologia, investimento, fintechs e startups, Stanley Bittar, muitos homens têm que lidar com uma barba diferente da qual sonharam em ter, e a chamada alopecia areata nesta região da face é uma das principais causas.

“É uma condição autoimune na qual o sistema imunológico ataca os folículos pilosos. Com isso, a barba tem falhas que muitas vezes parecem apenas um erro ao barbear. O grande problema é que isso afeta a autoestima masculina, especialmente no caso dos homens que gostariam de ter uma barba mais completa e volumosa”, avalia.





De acordo com Stanley, além da alopecia areata, existem outras possíveis causas da calvície na barba. “A predisposição genética também é uma das possibilidades, assim como infecções, desequilíbrios hormonais e traumas ou danos”, explica.





O médico ainda reforça que o estresse físico e emocional pode contribuir para a queda de pelos na barba, assim como deficiências nutricionais. “Apenas um dermatologista ou médico especializado poderá determinar a real causa, pois até mesmo deficiências de vitaminas e minerais essenciais podem contribuir para essa situação. Neste caso, tratar a raiz do problema e realizar algumas mudanças já pode ajudar”, orienta Stanley Bittar.





Leia: Saiba os principais cuidados para ter uma barba perfeita

Ele ressalta que, independentemente da causa, há como solucionar o problema de calvície da barba. “Cada caso é um caso e é preciso entender o que o paciente espera. É possível tratar com medicamentos tópicos e orais, tratamentos naturais e suplementos, mudanças no estilo de vida e até transplante capilar. No caso do transplante, ele pode ajudar inclusive quem não tem falhas na barba, mas gostaria de ter uma barba mais bonita e volumosa”, conta.





Leia: Homens com barba são mais confiáveis e amigáveis, diz estudo

Stanley Bittar destaca que muitos homens procuram a clínica por conta da autoestima afetada em razão de uma barba rala demais ou com falhas. “Assim como a calvície capilar incomoda alguns, a falta de barba incomoda outros, mas é importante saber que nenhum homem precisa sofrer com isso, pois há solução. Se um homem sonha em ter uma barba realmente impressionante, o transplante possibilita isso.”