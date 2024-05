A alimentação descuidada pode agravar a inflamação e as dores intensas nas articulações de quem está com chikungunya. E se a enfermidade se tornar crônica, estes sintomas chegam a persistir por mais de três meses e, às vezes, por anos, no paciente. Esta é a chamada “artralgia”, que atinge cerca de 50% das pessoas com a arbovirose, segundo estudos científicos.

A nutricionista Camila de Melo alerta para a dieta que o paciente está seguindo - principalmente aquele em quem a doença já se manifesta na fase crônica. Ela indica que não precisa de muito para organizar a alimentação. " Para quem não tem costume de cuidar da alimentação, este pode ser um belo convite para rever hábitos que estão se mostrando prejudiciais a si mesmo", comenta a preceptora de estágios no curso de Nutrição, na Faculdade Una Lafaiete.

Confira os alimentos a serem evitados ou, pelo menos, diminuídos da dieta dos pacientes:

1. Açúcar

Pode aumentar a inflamação no corpo, agravando os sintomas da chikungunya, uma vez que causa pico de insulina, favorecendo o processo inflamatório. “Evite doces, refrigerantes e produtos processados com alto teor de açúcar”, recomenda a nutricionista.

Para substituir os doces, prefira frutas frescas da estação, frutas secas sem açúcar, chocolate amargo. Ao invés de refrigerantes, prefira consumir frutas como laranja, mexerica, abacaxi, melancia (com alto teor de água para hidratar), chás geladinhos sem açúcar. "E, se bater aquela vontade de um doce “clássico” prepare uma salada de frutas sem açúcar – como sua mãe ou vó provavelmente faziam, ou grelhe bananas no azeite", diz. (receitas abaixo)

2. Alimentos fritos

Frituras contêm gorduras trans e óleos refinados que podem intensificar a inflamação através da produção de citocinas (atuam entre a comunicação do sistema imunológico e os demais). Prefira métodos de cozimento mais saudáveis como grelhar, assar ou cozinhar no vapor. Com o temperinho certo, fica muito bom também.

3. Embutidos

São alimentos como salsichas, presunto e salame. Embutidos contêm altos níveis de conservantes e aditivos, como nitritos e nitratos, que podem promover a inflamação no corpo. Esses compostos podem causar “estresse oxidativo”, que seria a produção de radicais livres ocasionando danos celulares, intensificando ainda mais os processos inflamatórios. Prefira consumir carnes magras grelhadas, como frango e peixes.

Leia também: Conheça 7 nutrientes que você precisa consumir todos os dias

Para além das recomendações, Camila indica receitas acessíveis e simples para os pacientes, veja:



Salada de Frutas de Vó (serve 2 pessoas)

½ mamão maduro e picado em cubos.

2 bananas maduras picadas em rodelas.

¼ de abacaxi maduro picado em cubos.

1 xícara (chá) de uvas maduras sem sementes.

1 xícara (chá) de maçã picada em cubos.

Suco de uma laranja serra d´água ou outra, mas que esteja doce.

O paciente pode escolher outras frutas de sua preferência, mas que estejam sempre maduras. Misture tudo em uma tigela e despeje o suco de laranja envolvendo todas os ingredientes. Sirva gelada.

Banana Grelhada e Perfumada (serve 2 pessoas)

5 bananas maduras descascadas e partidas ao meio

1 fio de azeite

Unte uma frigideira antiaderente com o azeite e coloque as bananas partidas ao meio. Leve ao fogo baixo para grelhar.

Assim que as frutas ficarem douradas, retire-as da frigideira, coloque-as em uma travessa bonita, polvilhe canela em pó e as sirva quente, "quando os aromas do preparo ainda estão pelo ar da cozinha. Esta é a graça deste doce", conta a nutricionista