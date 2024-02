A febre chikungunya ou simplesmente Chikungunya provoca dor crônica nas articulações em torno de 25% dos pacientes, informou nesta sexta-feira (2/2) o infectologista e presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, Adelino Freire, em entrevista ao jornal Estado de Minas. Segundo o especialista, não há prevenção para evitar esse mal-estar parecido com patologias como artrose e artrite. "É uma loteria”, destacou o médico ao justificar por que alguns doentes ficam com essa "herança" do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, além da dengue e da zika.

As dores nas articulações, conforme o especialista, comum na fase aguda – primeiros 10 dias de sintomas -, podem demorar a passar. "Levam dias, meses, mas após 10 dias, podemos começar a pensar que a dor vai se tornar crônica”, explicou.

Nesse caso, o infectologista disse que a indicação é procurar um reumatologista, responsável por avaliar quais são os tratamentos e medicações mais adequados. Em geral, explicou, pacientes com dores crônicas acarretadas pela chikungunya são tratado com anti-inflamatórios e corticoides.



Automedicação



Freire faz um alerta para que pacientes, em hipótese alguma, se automediquem. Ao contrário, devem procurar atendimento médico aos primeiros sinais da chikungunya, que podem ser confundidos com os sintomas da dengue e zika.



O infectologista disse ainda que o tratamento nos primeiros 10 dias se concentra apenas em aliviar os sintomas com remédios para febre e dor, além da prescrição para não descuidar da hidratação. Após os 10 dias, o tratamento vai variar conforme os sintomas apresentados pelo paciente, ensina Adelino Freire, destacando que o acompanhamento médico é indispensável.



Sintomas



Apesar da similaridade entre as três infecções provocadas pelo vírus transmitido pelo mosquito aedes aegypti, há diferenças entre elas.



A dengue e a chikungunya têm sintomas e sinais parecidos. A dengue se destaca pelas dores no corpo, enquanto a chikungunya por dores e inchaço nas articulações. A zika provoca uma febre mais baixa (ou ausência de febre), muitas manchas na pele e coceira no corpo.

Nos primeiros 10 dias dos sintomas da chikungunya, chamada de 'fase aguda da doença', além das dores articulares, o paciente também tem febre alta. A doença também pode vir acompanhada de dor de cabeça e muscular, e manchas avermelhadas.

Nesse caso, o infectologista disse que o tratamento se concentra apenas em aliviar os sintomas com remédios para febre e dor, além da prescrição para não descuidar da hidratação.



Doença complexa e incapacitante



O presidente da Sociedade Mineira de Infectologia alerta que a febre chikungunya é uma doença complexa e pode se tornar incapacitante em função das dores crônicas nas articulações. Em alguns casos pode levar a óbito. As principais complicações decorrentes dela podem ser encefalopatia; insuficiências cardíaca, hepática, renal e respiratória; convulsões e manifestações hemorrágicas. Quando há alguma doença preexistente, seu agravamento pode resultar em morte. Crianças e idosos estão no grupo de risco.