Esta sexta-feira (24/5) marca o Dia Nacional do Café, lembrando o consumo e o cultivo da bebida mais popular do país. De acordo com levantamento realizado pelo Sebrae, o Brasil lidera a produção mundial de café e é o segundo maior mercado consumidor da bebida. Além de sua importância econômica para o setor agrícola, o café se popularizou ao longo dos anos, conquistando adeptos das doses diárias e terapêuticas. Para os amantes do produto, é essencial incorporar a cafeína na dieta de maneira saudável e aproveitar ao máximo os benefícios comprovados do grão. De acordo com a professora de nutrição do Centro Universitário de Brasília (CEUB) Mayra Magalhães, a ingestão equilibrada pode melhorar a qualidade de vida e oferecer diversos benefícios à saúde. Ela detalha em entrevista:



Quais são os benefícios nutricionais do café? Existem nutrientes específicos que ele fornece?



O café é rico em vitaminas do complexo B e no mineral potássio, que auxiliam na concentração e memória. Além disso, é rico em polifenóis, que são substâncias antioxidantes que facilitam a digestão e reduzem a produção de radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento e inflamações no organismo. A cafeína também tem efeito neuroprotetor, pois fortalece as conexões neurais.



O consumo regular de café pode estar associado a algum risco para a saúde?



Consumir café diariamente não trará nenhum risco para a saúde, desde que seja consumido em quantidades moderadas. O risco para a saúde dependerá da dose ingerida e se a pessoa já possui algum comprometimento gastrointestinal ou sensibilidade à cafeína.

A cafeína pode afetar o corpo humano se consumida em doses altas. Algumas pessoas mais sensíveis podem sentir palpitações, aumento da ansiedade e insônia. Devem evitar o consumo todos aqueles que sentirem algum tipo de desconforto gastrointestinal, como gastrite, refluxo e azia, pois podem piorar esses sintomas.



Como o café pode influenciar os níveis de energia e concentração ao longo do dia?



Por ligação com receptores cerebrais, a cafeína estimula o sistema nervoso central, aumentando a concentração e energia. Vale lembrar que esse aumento é momentâneo e, quando o efeito acaba, a energia pode se tornar mais baixa do que antes do consumo. Por isso, é comum as pessoas recorrerem ao consumo para aumentar a energia e exagerarem na quantidade ao longo do dia, gerando um ciclo vicioso.

Leia: Tabagismo é responsável por 90% das mortes de câncer de pulmão



Existem interações entre o café e certos medicamentos ou suplementos nutricionais que devemos estar cientes?



Sim, por isso não é recomendado que se tome medicações junto com o café. A cafeína pode interferir no metabolismo de alguns medicamentos e na absorção e eficácia de outras medicações. Em relação à interação com nutrientes, a cafeína pode interferir na absorção de suplementos de cálcio, ferro, vitaminas C e D. Caso vá consumir algum desses suplementos, dê preferência a tomá-los com água.



Qual é a quantidade ideal de café que uma pessoa deve consumir diariamente para obter os benefícios sem prejudicar a saúde?



A quantidade recomendada para uma pessoa adulta não deve ultrapassar quatro xícaras pequenas por dia, em torno de 400 mg de cafeína. É importante ficar atento ao consumo de outras bebidas que contêm cafeína, como bebidas à base de cola, chá mate, chá preto e energéticos.



Quais são os efeitos do café na digestão e no sistema gastrointestinal?



A cafeína aumenta a digestão dos alimentos, pois estimula a secreção de ácido clorídrico no estômago. Porém, é exatamente por isso que não é recomendada para pessoas que apresentam sintomas de azia. Já no intestino, o consumo de café aumenta a motilidade intestinal e os movimentos peristálticos, acelerando a eliminação das fezes.

Leia: Teste do pezinho em Minas identifica, pela 1ª vez, bebê com doença rara



Há diferenças significativas entre o café preparado de diferentes maneiras (por exemplo, filtrado, expresso, prensa francesa) em termos de seu impacto na saúde?



Os métodos de preparo do café influenciam na quantidade de cafeína presente. No caso do café coado, encontramos menor quantidade de cafeína do que no expresso. A acidez do café coado também é menor, pois a filtragem é mais lenta. Percebemos mais diferenças em sabor, acidez e quantidade de cafeína entre os métodos. Em relação ao impacto na saúde, os grãos selecionados, a temperatura e o tempo de torra dos grãos, que conferem a qualidade do café, impactam na preservação das substâncias antioxidantes que beneficiam o nosso corpo.